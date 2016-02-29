Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 04:53 — ИА Регнум. В театре Долби в Лос-Анджелесе продолжается вручение кинопремии «Оскар-2016». Награда за «Лучший адаптированный сценарий» достаётся сценаристам фильма «Игра на понижение» Чарльзу Рэндольфу и Адаму МакКею.

Цитата из к/ф «Игра на понижение». реж. Адам МакКей. 2015. США Разговор

Биографическая драма «Игра на понижение» посвящена мировому финансовому кризису 2007—2008 годов. Основой сценария фильма стала книга журналиста The New York Times Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» — американский бестселлер о крупных игроках ипотечного рынка, сумевших предугадать кризис и заработать на нём.

По сюжету управляющий хедж-фондом Scion Capital LLC финансист Майкл Барри предчувствует обвал американского рынка ипотечных кредитов и страхует около миллиарда долларов своих клиентов. Для остальных игроков рынка эти действия выглядят странными, однако кое-кто разгадывает тактику Барри и решает заработать на грядущем кризисе.

Из театра Долби продолжается ночная прямая трансляция 88-й церемонии вручения самой престижной в мире кинопремии «Оскар». Ведущий церемонии — комик и актёр Крис Рок. На очереди — номинация «Лучший женская роль второго плана», а вслед за ней главные интриги ночи — лучшие актёры и актрисы, режиссёр, лучший фильм и другие.