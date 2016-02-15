Бужумбура, 15 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Пять взрывов прогремело в столице Бурунди 15 февраля, когда неизвестные забросали гранатами улицы города, сообщает Europe1.

sfw.so Гранаты

По меньшей мере пять взрывов сотрясли Бужумбуру. Нападения совершили неизвестные на мотоциклах. Они бросили три гранаты в центре города в квартале Рохеро, еще две гранаты были подорваны на севере города. По предварительным данным, пострадало около десяти человек, есть сведения о гибели ребенка.

«Мы не знаем, что происходит, однако ясно, что нас хотят запугать», — говорит один из местных жителей, который стал свидетелем нападения. Он отметил, также в результате нападения много раненых — пять мужчин и одна женщина.

Данная серия нападений не первая в Бурунди — стране, переживающей политический кризис, вызванный решением президента Пьера Нкурунзиза в очередной раз избираться на пост главы государства, что спровоцировало попытку государственного переворота.