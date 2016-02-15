Краснодар, 15 февраля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Краснодаре возле Карасунских озер на остановке Дмитриевская дамба массового истребляли бездомных собак. Очевидцами рейда догхантеров накануне, 14 февраля, стали местные жители. По их словам, неизвестные стреляли в животных из ружей отравленными дротиками. Причем были ли это домашние или бездомные собаки, люди с оружием не разбирались, стреляя во всех попавшихся четвероногих, сообщает телеканал «Кубань 24».

frant.me Собаки

Как рассказали наблюдавшие эту ужасную картину люди, мужчины ездили по окрестным улицам в уазике, стреляли из окон. Причем свидетелями этого кошмара стали не только взрослые, но и дети. Как поделился один из жителей улицы Кубанонабережная, он утром гулял вдоль Карасунских озер с внучкой, которая после увиденного начала заикаться.

Собак пытались защитить прохожие и сотрудники ближайшей ветеринарной клиники, но спасти животных не удалось. Люди обратились в полицию. Прибывший участковый уполномоченный изъял с места происшествия образцы крови и дротик для ружья по дистанционному обездвиживанию животных.

Как рассказал руководитель пресс-группы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, по информации, полученной от очевидцев, удалось быстро установить автомобиль, из которого стреляли по животным, пишет «Российская газета». Владельцем уазика оказался местный 44-летний предприниматель, заключивший договор с мэрией и имевший лицензию на проведение подобных работ. Отстрелом бродячих животных он занимался вместе с помощником.

Всего было убито, по разным данным, 14 или 15 собак.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в издевательствах над собакой обвинили 65-летнюю жительницу Новороссийска и ее 36-летнего родственника. Шокирующую картину в один из июньских дней пришлось наблюдать жителям поселка Цемдолина. По сельской дороге ехала иномарка, к которой была привязана немецкая овчарка. Обессилившее животное волоком тащилась за автомобилем, не подавая звуков. За рулем «Хонды» находилась женщина, рядом сидел молодой человек. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».