Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Крупнейшая авиакомпания юга России, выполняющая регулярные и чартерные рейсы из аэропортов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в города России и зарубежных стран — «Донавиа» — к концу мая 2016 года будет ликвидирована. Об этом сообщил в ходе визита в Ростовскую область председатель совета директоров объединенной авиакомпании «Россия» Вадим Зингман, передает ГТРК «Дон-ТР».

wikipedia.org Airbus A319-100 в цветах Донавиа

Ликвидация «Донавиа» связана с предстоящим её объединением с «Россией» и «Оренбургскими авиалиниями». Все они будут носить единое название — «Россия». Решение об этом было принято еще в 2015 году.

Вадим Зингман затронул самый главный вопрос — кадровый. По его словам, из 780 сотрудников «дочки» «Аэрофлота» в донской столице останутся трудиться 150 человек. Остальным предложат места в головном офисе в Санкт-Петербурге или Москве.

«Сейчас в рамках создания филиала идут собеседования как с пилотами, так и с бортпроводниками. Это собеседование носит характер знакомства с персоналом. Мы не выдвигаем в отношении летчиков никаких ограничений», — цитирует Вадима Зингмана телерадиокомпания.

Известно также, что в донской столице оставят три авиалайнера А319, летать они будут во Внуково, Санкт-Петербург, Симферополь и Тель-Авив. Остальные семь бортов получат прописку в Северной столице, где и будет располагаться головной офис «России». В Москве будет создан филиал авиакомпании.