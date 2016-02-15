Астрахань, 15 февраля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В Астрахани произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 15 февраля, виновником аварии стал водитель иномарки. Причем, как уточнили в ведомстве, ранее он был лишён прав на три года.

polisgid.ru Автомобильная авария

Сразу четыре машины столкнулись накануне вечером на улице Магнитогорской. 32-летний водитель автомобиля «Toyota Mark II» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с «Ладой» десятой модели. От удара отечественную легковушку развернуло и отбросило на двигавшиеся сзади автомобили «Toyota RAV 4» и маршрутную «ГАЗель».

В результате мужчина, находившийся за рулём автомобиля «ВАЗ», получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, резаную рану лица и ушиб колена. Об остальных пострадавших не сообщается.

Теперь виновнику крупной аварии грозит арест на срок до 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей. Административным расследованием ДТП занялись сотрудники дорожной полиции.