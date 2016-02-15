Санкт-Петербург, 15 февраля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между португальской «Бенфикой» и российским «Зенитом» будет транслироваться в 107 странах мира, сообщает официальный сайт ФК «Зенит».

kids.fc-zenit.ru Стадион

Матч должен состояться 16 февраля в Лиссабоне в 22:45 по московскому времени. Прогнозы на исход матча отдают преимущество «Бенфике». О том же свидетельствуют котировки ставок в букмекерских конторах.

«Зенит» остался единственным российским участником Лиги чемпионов УЕФА после того, как московский ЦСКА выбыл из турнира по итогам группового этапа.