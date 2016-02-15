Курган, 15 февраля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Проблемы единственного в России завода, где производят боевые машины пехоты и десанта серьезно волнуют правительство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в понедельник, 15 февраля, провела в Кургане рабочую встречу с главой региона Алексеем Кокориным.

Ключевая тема встречи — ситуация на «Курганмашзаводе». Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод пережил несколько проблем. Несмотря на крупный оборонный заказ на боевую машину десанта «Курганец-25», лишь недавно были погашены долги по зарплате и за газ. В Курганский Арбитражный суд 5 февраля подано заявление о банкротстве «Курганмашзавода». По информации пресс-службы суда, заявителем по делу является московское ООО «Группа МТЕ», которая имеет к КМЗ претензии по просроченным выплатам по договорам лизинга.

КМЗ должен был в два этапа погасить 41 млн рублей общего долга по лизинговым платежам и порядка 1,9 млн рублей неустойки ООО «Группа МТЕ», но оплатил только 276 тыс. рублей. «Группа МТЕ» сейчас требует признать завод банкротом и назначить арбитражного управляющего.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что предприятие загружено государственным оборонным заказом: «Есть портфель заказов, есть подо что работать, развивать, модернизировать производство, поэтому собственники должны более ответственно подходить к своим обязанностям».

Алексей Кокорин доложил, что сегодня вопрос по заработной плате решен. На КМЗ остались долги по электроэнергии и налоговым платежам.

«Я совсем недавно встречался с одним из учредителей предприятия. Он заверил, что в ближайшее время ситуация будет выровнена, — информировал губернатор Зауралья Матвиенко. — По объемам производства — это самое крупное предприятие в Курганской области, здесь работает около 5,5 тыс. человек. Это предприятие градообразующее, и его стабильная работа для нас очень важна».