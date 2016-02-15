Киев, 15 февраля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Власти Украины приняли решение приостановить перемещение российских грузовиков по территории страны. Об этом сообщила в понедельник, 15 февраля, пресс-служба кабинета министров Украины.

Фото Антонова Дарья ИА REGNUM Фуры

«РФ в нарушение правил и процедур Всемирной торговой организации (ВТО) и двустороннего межправительственного соглашения относительно автомобильных перевозок в одностороннем порядке остановила движение украинских грузовых автотранспортных средств по территории России, — говорится в сообщении. — До момента получения объяснений от российской стороны и решения данного вопроса Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в России, по территории Украины».

В постановлении кабинета министров отмечается, что данное решение было принято на правительственном совещании в понедельник утром, 15 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская блокада движения российских фур проходит в 10 областях Украины. Активисты «Правого сектора» и других общественных организаций требуют от правительства запретить транзит российских грузов из РФ в ЕС через украинскую территорию.

В связи с тем, что ранее Москва ограничила транзит украинских грузов по своей территории. В ответ на украинскую блокаду российский Минтранс приостановил движение украинских грузовиков по территории РФ.

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