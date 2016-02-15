Тамбов, 15 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



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«Ведомости» сообщили о старте запуска на Тамбовщине мясной продукции под новым брендом «Слово мясника». Продукция под узнаваемым брендом группы компаний «Русагро», одного из ведущих производителей мяса в России, появится в российских магазинах уже этой весной. Под новым брендом из тамбовской свинины будут выпускать мясной фарш, мелкокусковые и крупнокусковые мясные продукты, шашлычно-маринадную продукцию средней ценовой категории. По планам компании, до конца текущего года будет реализовано 12 тысяч тонн продукции, что позволит завоевать 6% рынка охлажденных полуфабрикатов из свинины. В дальнейшем «Русагро» рассчитывает на ежегодный рост в 15−20%. Производство продукции будет сосредоточено на заводе в Тамбовской области. В рамках реализации проекта в Притамбовье запущено предприятие по переработке свинины мощностью около 2 миллионов голов в год.

Тамбовские аграрии получат более 927 млн рублей на растениеводство, сообщило «АиФ-Черноземье». Согласно распоряжению, подписанному председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, Тамбовщина получит на эти цели свыше 927 млн рублей. Год назад нашему региону было выделено чуть более 538 млн рублей такой субсидии. Около 12,6 млрд рублей, выделенных аграриям страны, распределены между 79 регионами. Минсельхоз контролирует эффективность использования средств, исходя из степени достижения показателей результативности. Напомним, что в прошлом году в Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна — более 3 млн 560 тыс. тонн. В регионе выросло и производство сахарной свеклы (4,1 млн т), подсолнечника (свыше 770 тыс. т), картофеля (около 765 тыс. т).

«Комсомольская правда в Тамбове» рассказала об амбициозных планах региона — появлении государственного фонда развития промышленности в Тамбовской области. Создание фонда предусмотрено областным законом о промышленной политике. «Это станет стимулирующей мерой для развития экономики в условиях дорогих банковских кредитов. За аналог мы взяли активно действующий федеральный фонд, но с меньшими масштабами и тем же принципом работы», — сказал вице-губернатор Александр Ганов. Фонд будет вести два вида деятельности: финансовую — выдача займов по льготной ставке предприятиям среднего бизнеса, чтобы им было легче начинать реализацию своего проекта при государственном софинансировании; и консультативную — помощь в грамотном оформлении заявок, а также информационная поддержка в продвижении продукции местных предприятий.

«Московский комсомолец» порадовал читателей новостью о продовольственном ноу-хау на Тамбовщине — изготовлении хлеба из хмеля. Специалисты Мичуринского аграрного и Тамбовского технического университетов и разработали новую технологию производства закваски на основе хмельных шишек и тыквенного порошка, заменив ими традиционные дрожжи. Мичуринские ученые утверждают, что питание дрожжевыми продуктами приводит к образованию сгустков песка и камней в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, жировой инфильтрации органов, что в конечном итоге ведет к патологическим изменениям важнейших органов. Специалисты считают, что роль дрожжей может легко выполнить безопасная и полезная «хмельная» закваска. В свою очередь, хмель и тыква, а точнее гормоны, витамины и микроэлементы, которые в них содержатся, крайне благотворно влияют на организм человека. Авторы работы уже приступили к первоначальным опытам по производству пшенично-ржаного хлеба с использованием «тыквенно-хмельной» закваски.

«Тамбовская жизнь» рассказала о другой перспективе для тамбовских потребителей — скоро жители Тамбовщины смогут покупать болгарские консервы. Магазин товаров из Болгарии будет организован на базе Многофункционального центра торгово-делового сотрудничества между двумя странами, решение о создании которого было принято на рабочей встрече главы города Тамбова Ю. Рогачева с главой представительства Болгаро-российской торгово-промышленной палаты Я.Коханом. Целью создания Многофункционального центра торгово-делового сотрудничества является развитие российско-болгарских отношений в сферах экономики и культуры. Тамбовщину и Болгарию связывают многолетние партнерские отношения. Еще в 2012 году администрация области и торгово-промышленная палата совместно организовали форум «Дни Болгарии в Тамбовской области». Затем Тамбов и болгарский город Балчик стали побратимами.

«Житье-Бытье» проинформировало читателей о продуктовых карточках, которые в ближайшем будущем раздадут нуждающимся тамбовчанам. Программа адресной продовольственной помощи должна заработать с 2017 года. На минувшей неделе Минпромторг представил план запуска в России программы адресной продовольственной помощи. Суть федерального проекта «Продуктовая карта» заключается в том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на специальные карты эквиваленты денежных средств (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства — свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и прочего, а также семян и саженцев. Кроме того, предполагается, что карту можно будет использовать в предприятиях общественного питания. При этом по ней нельзя будет приобрести алкоголь или табачную продукцию. По предварительным расчетам, в 2017 году на эти цели потребуется 140 млрд рублей, а в 2018-м — более 214 млрд. При этом размер помощи для одного человека предполагается установить на уровне от 1 до 1,5 тыс. рублей в месяц. Между тем в Тамбовской области малоимущие граждане уже сегодня имеют право на получение адресной социальной помощи в виде единовременной выплаты. Ежегодно такой помощью пользуются около 2 тыс. тамбовчан, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

«Сосновское слово» сообщило о газификации шести населенных пунктов Тамбовщины. Торжественная церемония зажжения газового факела в Сосновском районе прошла утром 5 февраля. Хлебом и солью местные жители встречали долгожданных гостей — руководителей областного уровня во главе с губернатором А.Никитиным. «Когда «голубое топливо» приходит в наши дома и своим теплом согревает нас и наших детей, создает уют и комфорт — это становится самым настоящим праздником! Вы долго ждали этого момента. В прошлом году на встрече с вами я услышал о ваших проблемах, которые копились долгое время. Теперь, наконец, газопровод проведен». В районе протянуто 25 километров распределительных сетей, которые обеспечат топливом около шести сотен домовладений, школу, детский сад и фельдшерско-акушерские пункты. Администрация области сейчас, помимо Сосновского района, занимается Староюрьевским. На очереди — Кирсановский. Работа ведется в рамках государственной программы газификации российских регионов, которая будет осуществляться с 2016 по 2020 год.

Репортеры издания «Тамбовская жизнь» объехали с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным стройплощадки областного центра. В рабочей поездке губернатора также приняли участие застройщики в лице руководителей строительных организаций, чтобы непосредственно на месте ответить на все возникающие вопросы. В настоящее время темпы жилищного строительства в области не снижаются. В 2015 году за счет всех источников финансирования построено и введено 824 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% больше, чем в 2014 году, хотя экономическая ситуация со временем все усложняется. Обеспечен рост ввода в строй жилья экономкласса, и сейчас его количество доведено до 495 тыс. квадратных метров, что составляет 60% от общего объема. Делается это во многом в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи», для чего область добилась подписания соответствующего соглашения о взаимодействии и обязательствах между Минстроем России, администрацией области и АО «АИЖК». Сейчас на территории области идет жилищное строительство в рамках пяти инвестиционных проектов.

«Российская газета» рассказала о необычной находке сотрудников библиотеки Тамбовского областного краеведческого музея. Специалисты обнаружили в фонде книгу из собрания Александра III. При подготовке проекта «Тамбовский конволют» в книжном собрании Дмитрия Васильевича Поленова обнаружен каталог выставки произведений искусства из собраний членов императорского дома и частных лиц Петербурга, изданный в 1861 году. Помимо экслибриса Поленова издание украшено вензелем из переплетенных букв «АА» под сияющей императорской короной. — Вензель подтверждает принадлежность книги великокняжеской библиотеке и Александру Александровичу, будущему императору Александру III. Д.В. Поленов — известный историк и библиограф, составивший обширную библиотеку и коллекцию древностей. Объединенные библиотеки Поленова и Воейкова легли в основу книжного собрания Особой Нарышкинской библиотеки города Тамбова.

«Житье-Бытье» продолжило тему интересных находок. На минувшей неделе выяснилось, что в рассказовской усадьбе Асеева покоятся останки древнего воина. Работы по реконструкции усадьбы фабриканта Василия Асеева в Рассказово практически завершены. Весной здесь планируют благоустроить парк и сделать фонтаны. С 1990-х годов здание на протяжении двух десятилетий ветшало и разрушалось. Историк и краевед Андрей Литовский был одним из первых, кто обеспокоился судьбой усадьбы.

Он же узнал и о древнем захоронении на этой территории: «Мне рассказали, что около 10 лет назад в этой мастерской они копали яму для осмотра автомобилей и вскрыли пустоту. В земле оказалась ниша, а в ней — скелет, одетый в доспехи в окружении погребальных предметов». Захоронение, вероятнее всего, принадлежит к бронзовому веку, то есть сделано порядка 2000 лет назад. В этих местах всегда жили племена, а это захоронение — курган вождя одного из них, — объясняет краевед. Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области добивается права на проведение археологических изысканий. Как только документ будет получен, захоронение с рассказовским «рыцарем» должны исследовать и поставить на учет как вновь выявленный археологический объект.

С «Тамбовской жизнью» своими впечатлениями о работе первого этапа XV съезда партии «Единая Россия» поделился руководитель делегации тамбовских единороссов, секретарь Тамбовского регионального отделения партии, председатель областной Думы Е. Матушкин: «В первый день работало десять дискуссионных площадок по проблемам образования, здравоохранения, промышленного развития, транспорта и т.д.Фактически они стали центрами «мозгового штурма», где искались пути решения тех проблем, которые стоят перед нашей страной. Отдельная тема, которой было посвящено много времени, — это предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу и законодательные собрания 38 субъектов Федерации. Мы осознаем масштаб предстоящей работы, и партия развернула активную подготовку к главному политическому событию года — выборам 18 сентября. Объявлен отбор кандидатов в депутаты. Любой желающий — даже не член партии — может предложить себя. Но есть главное условие: безупречная репутация. В это понятие включается и отсутствие судимости, и общественное мнение о человеке, а также членство в рядах других политических партий. Если человек отвечает всем этим требованиям, мы говорим ему: «Добро пожаловать на праймериз!».

«Тамбовский курьер» рассказал о социальной программе обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности. Такая работа проводится органами ПФР во исполнение Постановления администрации Тамбовской области. На обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров программой в 2015 году предусмотрено около 1 млн рублей (почти 500 тыс. рублей — средства регионального бюджета и еще столько же — субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации). В рамках ее реализации на базе учреждений социального обслуживания населения в 23 территориях области было обучено 500 тамбовчан. Обучение проводилось Институтом повышения квалификации работников образования. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена. По предварительной информации курсы стартуют в середине февраля.

«Город на Цне» сообщил о приуроченном к Году кино международном кинофестивале, который пройдет в феврале в Тамбове. Российские кинематографисты представят свои картины на фестивале «Сталкер» с 16 по 18 февраля. В течение трех дней зрителям покажут документальные и анимационные фильмы на тему прав человека. Вход на кинопоказы свободный.

«Тамбовская жизнь» в преддверии ЕГЭ рассказала о выборе предметов для экзаменов тамбовскими старшеклассниками. Единый государственный экзамен в этом году будут сдавать 4498 тамбовчан. В ЕГЭ по русскому языку будут участвовать 4230 человек. На базовом уровне математику планируют сдавать 3773 выпускника, что на 41 процент больше, чем в прошлом году. Количество сдающих ЕГЭ по профильной математике также увеличилось — 3360 человек. Из числа предметов ЕГЭ по выбору наибольшей популярностью пользуется обществознание и история. В два раза больше выпускников выбрали экзамены по иностранным языкам, также в два раза увеличилось количество желающих сдавать экзамен по информатике и ИКТ.