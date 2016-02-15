Москва, 15 февраля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 февраля подписал федеральный закон, которым ратифицировал договор между РФ и ОАЭ о выдаче для уголовного преследования и о взаимной помощи по уголовным делам.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, страны обязуются по запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора. Условием выдачи является совершение деяния, уголовно наказуемое в обеих странах.

Договор между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче подписан в городе Абу-Даби 25 ноября 2014 года. В настоящее время в ОАЭ рассматривают девять запросов по экстрадиции граждан России. Также в документе оговариваются условия отказа в выдаче.

Кроме того, в ОАЭ может находиться предполагаемый организатор убийства Бориса Немцова бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов.