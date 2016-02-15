Барнаул, 15 февраля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Горбольница Заринска обрела нового главного врача только спустя полгода после отставки Людмилы Николаенко. Официальная причина ее ухода с высокой должности — достижение пенсионного возраста. Она и по сей день продолжает трудиться в стенах этого медучреждения в качестве врача-кардиолога. Об этом ИА REGNUM сообщили в редакции местной газеты «Наш город — Заринск».

Алтайкрайздрав Новый главный врач горбольницы Заринска Алексей Бракоренко

А в правоохранительных органах ИА REGNUM сообщили, что в горбольнице Заринска до сих пор ведут проверку обоснованности начисления заработной платы и других вопросов ведения финансово-хозяйственной деятельности. Вероятно, этим объясняется тот факт, что, несмотря на, казалось бы, приемлемые условия работы и даже зарезервированную властями Заринска трехкомнатную квартиру, желающих возглавлять Заринскую ГБ не находилось. Осенью 2015 года газета «Наш город — Заринск» известила о подозрительно быстром увольнении с должности главврача Ивана Антоновича. Сообщалось, что этот сотрудник Павловской районной больницы предпочел вернуться в «родные пенаты» спустя неделю после состоявшегося назначения. Официальная причина решения — «по семейным обстоятельствам».

Впрочем, не только пациенты высказывали недовольство нехваткой медиков, отсутствием ремонта и антисанитарией в затопленном подвале (по которому больным и роженицам приходится добираться из одного корпуса — в другой — прим. ИА REGNUM). Самим заринским докторам и медсестрам тоже пришлось публично отстаивать свои права.

Летом 2015 года врачи скорой помощи заявили о своем намерении уволиться по причине сократившегося заработка, увеличившейся нагрузки и тяжелых условий работы. «Заработная плата 7 тыс. рублей и аванс 4 тысячи. За отработанные 2 ставки И достучаться ни до кого не можем. Нас никто не может понять. Если все уйдут — а нам говорят: «Идите, за порогом много желающих занять ваши места» — как будет жить город? Сейчас практически на прием в поликлинику не попасть. Жаль бедных людей, которые приходят в поликлинику, а подойдут к нам или домой, вызывают скорую. И мы их, тяжелейших, увозим», — об этом заведующая отделением скорой помощи центральной городской больницы г. Заринска Нелли Багаева рассказывала корреспондентам газеты «Наш город — Заринск» еще в мае 2015 года.

Главный редактор газеты этого издания Наталья Майбурова поделилась с редакцией ИА REGNUM ответами на этот счет теперь уже бывшего главврача заринской горбольницы Людмилы Николаенко.

«Это мы в свое время начинали работать на одном энтузиазме, сегодня у молодежи совсем иные запросы. То, что предлагаем мы, не всегда соответствует их желанию», — пояснила бывший главврач по поводу оклада работников скорой в размере 4 тыс. 090 рублей.

К концу 2015 года нерешеннные проблемы и вовсе приобрели публичный характер. Более 600 жителей Заринска подписали обращение к властям Алтайского края с просьбой принять кардинальные меры. Горожане считают, что в первую очередь начать нужно «с назначения главного врача и выделения средств на ремонт помещений», — сказано в публичном обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, последней каплей к таким действиям подвигла шокирующая история с пожилым мужчиной, которой умер от шока в приемном отделении горбольницы Заринска: его не хотели принимать без полиса. «Безвластие в любой организации или учреждении всегда порождает халатность в работе подчиненных», — сказано в обращении жителей Заринска.

Новый главврач Алексей Брокаренко прибыл в заринскую горбольницу из Усть-Чарышской Пристани. О его вхождении в должность ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайздрава. Первый рабочий день на новом месте главврач провел 12 февраля.

Как поясняется в сопроводительной записке, решение о назначении Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности приняло «с учетом опыта и организаторских способностей» Алексея Бракоренко.

Конкретизируя о чем идет речь, пресс-служба Алтайкрайздрава пояснила, что с первых дней работы на должности главного врача Усть-Пристанской ЦРБ Алексею Викторовичу пришлось решать сложную задачу — завершение строительства нового корпуса больницы по Губернаторской программе «75×75».

«В корпусе разместились взрослая поликлиника, клиническая лаборатория, хирургическое отделение, реанимация, операционный блок, отделение лучевой диагностики. До этого у ЦРБ было несколько зданий, каждое из которых было расположено в разных частях села, на большом расстоянии друг от друга. Когда в 2014 году Усть-Пристанский район оказался в зоне наводнения, главным врачом больницы грамотно и своевременно была организована вакцинация и медицинская помощь жителям подтопленных населенных пунктов. Алексей Викторович лично принимал участие в эвакуации пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. В двух селах были затоплены ФАПы: работы по восстановлению ФАПа в с. Чеканиха и строительство нового здания в с. Клепиково были организованы четко и слаженно и завершены в максимально короткие сроки», — информирует Алтайкрайздрав.

В официальном сообщении ведомства отмечается также, что в бытность Алексея Бракоренко главврачом в Усть-Пристанском районе в рамках реализации программы «Земский доктор» на работу приехало 11 молодых специалистов.

«В 2015 году в ЦРБ за счет собственных средств больницы капитально отремонтирована детская поликлиника и в лабораторию закуплено 3 новых аппарата иммуноферментного анализа. Все это можно отнести к заслугам главного врача, который хорошо разбирается в проблемах сельской медицины», — подчеркивает пресс-служба Алтайкрайздрава.

Коллеги отзываются об Алексее Бракоренко как о грамотном специалисте, интеллигентном и выдержанном в общении человеке с высокой степенью ответственности, — сказано в сообщении Алтайкрайздрава.

Немаловажна и специализация нового главврача. ИА REGNUM уже информировало о нехватке анастезиологов-реаниматоров. Именно это обстоятельство, как полагают врачи в наркодиспансере Заринска, привело к гибели одного из пациентов диспансера.

Биографическая справка

Бракоренко Алексей Викторович. Родился в г. Камне-на Оби Алтайского края, окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» и интернатуру по направлению «анестезиология и реаниматология».

С 1998 года работал врачом анестезиологом-реаниматологом, имеет по этой специальности высшую категорию. С 2008 года совмещал работу анестезиолога-реаниматолога с должностью заместителя главного врача по лечебной части МУЗ «Шебалинская ЦРБ», а затем МУЗ «Кош-Агачская ЦРБ» (Республика Алтай).

В 2010 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2012 году назначен главным врачом КГБУЗ «Усть-Пристанская ЦРБ» Алтайского края. В 2015 году прошел профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент в сфере здравоохранения» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва).