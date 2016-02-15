Санкт-Петербург, 15 февраля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошел сильный снегопад. Еще в ночное время на уборку снега вышло 777 единиц спецтехники, с утра город убирали 733 машины. Расчищают от снега пешеходную зону 985 специалистов ручного труда. Об этом сегодня, 15 февраля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Накануне планировался выход 777 снегоуборочных машин ночью и 735 единиц спецтехники днем. Как отметили в комитете по благоустройству, специалисты постоянно мониторят ситуацию, и количество снегоуборочной техники может быть по мере необходимости увеличено.

Так, по прогнозам, подчеркнули в комитете, планировалось выпадение 5 см осадков, однако по данным на 9 утра в ряде районов Петербурга выпало свыше 10 см. В настоящее время снегопад возобновился.

По данным синоптиков, 15 февраля в Петербурге днём ожидается небольшой мокрый снег, дождь. Температура воздуха в течение суток −1…+1 градуса. На дорогах гололедица.