Москва, 15 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В российского авторынка из-за низкого спроса исчезнут самые мощные и экологичные версии популярного внедорожника Volkswagen Touareg, пишет портал 4×4 Club.

home4cars.com Volkswagen Touareg

Из линейки исчезнут топовые варианты Touareg, оснащенные 8-цилиндровым мотором объемом 4,2 литра и мощностью 340 л.с. Также будут недоступны 360-сильные дизельные двигатели аналогичного объема.

Теперь российским покупателям доступны внедорожники с 6-цилиндровым двигателем объемом 3,6 литра, мощностью 249 л.с. (бензиновая версия) и 204 или 244 л.с. (дизельный двигатель).

Ранее немецкий концерн прекратил поставки в Россию трехдверного хетчбэка Volkswagen Scirocco и минивэна Touran.