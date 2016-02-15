Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Ростовчанка ответит за трамвайную пробку, которая образовалась в Первомайском районе города на ул. 1-й Конной Армии из-за её припаркованного внедорожника BMW X6. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по региону 15 февраля, автоледи заплатит штраф ещё и за отсутствие страховки ОСАГО.

vk.com/rostovgortrans Внедорожник заблокировал проезд трамваев

30-летняя горожанка заплатит в общей сложности 2,5 тыс. рублей. Сотрудники дорожной полиции провели профилактическую беседу с владелицей внедорожника. Возможно, автоледи вняла призыву и впредь будет более уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Отметим, что об инциденте стало широко известно в социальной сети «ВКонтакте». «Припаркованный на тротуаре автомобиль заблокировал работу общественного транспорта. Пассажиры трамвайного маршрута №10 вынуждены идти пешком по грязи. Три трамвая стали из-за невозможности проезда. Остальные трамваи этого маршрута отправились объездным маршрутом», — написали пользователи в группе «Ростовский городской транспорт».