Екатеринбург, 15 февраля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Екатеринбург в последнее время стал притягательной точкой для высокопоставленных дипломатов США. Всякий раз представители американского континента ищут возможность для приватного контакта с представителями бизнеса и властей. Вот и на днях Екатеринбург посетила заместитель посла США в России Линн Трейси. Визит дипломата длился два дня и проходил в режиме «секретности».

glazelki.ru Екатеринбург ночью

Первый день все встречи Линн Трейси, которая специализируется на странах бывшего СССР и Ближнего Востока, проводила в консульстве США в Екатеринбурге. А вот на второй была запланирована большая встреча заместителя посла США с представителями других европейских дипмиссий в одном из ведущих местных отелей. В результате чуть не случился скандал. К отелю прибыли журналисты не только местных изданий и телеканалов, но и федеральных. Однако сотрудники охраны потребовали от сотрудников СМИ покинуть территорию, причем, судя по опубликованным видеоматериалам, требование было предъявлено в довольно грубой форме. Охрана усердствовала так, что даже отказалась впускать прибывших гостей и журналистов на другое мероприятие, организованное представителями туристического бизнеса.

Журналистам удалось «разговорить» заместителя посла США после того, как она посетила музей первого президента России Бориса Ельцина. «Я приехала сюда в первую очередь для того, чтобы посетить генеральное консульство США в Екатеринбурге. У меня состоялся целый ряд прекрасных встреч с министерством иностранных дел Свердловской области, внешнеэкономических связей и также культуры. И мы поговорили о сотрудничестве и кооперации. У меня также была возможность встретиться с бизнес-представителями и с коллегами дипломатами», — заявила Линн Трейси журналистам телеканала «Россия-24». Рассказывать иные подробности заместитель посла США не посчитала нужным, ограничившись этими общими фразами.

Впрочем, как правило, именно такими сухими фразами обычно отвечали на вопросы прессы все дипломатические представители американского континента в Екатеринбурге, интерес которых к региону резко возрос. Стоит отметить, что за прошлый год посол США в России Джон Теффт дважды посещал Екатеринбург. Личность его интересна тем, что именно он возглавлял посольство США в Грузии (2005—2009 годы) во время агрессии этой страны против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, а также был послом на Украине до 2013 года, в конце которого в этой стране начался печально известный «евромайдан».

Первый визит дипломата в Екатеринбург состоялся в середине апреля 2015 года, по традиции, под покровом тайны. Однако кое-какие подробности всё-таки стали известны широкой общественности. Тогда, по сообщениям местных изданий, глава дипломатической миссии встретился с членами президиума Свердловского областного союза промышленников и провёл встречу с представителями мэрии Екатеринбурга в здании городской администрации, в том числе с Евгением Ройзманом. Кстати, сам председатель городской думы Екатеринбурга в твиттере охарактеризовал Джона Теффта как «мощного мужика» и зачем-то сообщил, что не раскрыл ему никаких тайн.

Своё внимание Джон Теффт уделил и представителями некоторых региональных СМИ и общественным деятелям Екатеринбурга, причём встреча происходила в формате off records.

Телевизионное агентство Урала (ТАУ) назвало эту встречу «тайным инструктажем», пояснив это тем, что по итогам встречи ни одно СМИ не сделало публикаций, хотя местные журналисты там были. Также проходила информация о том, что согласие на встречу с послом США дал глава екатеринбургской епархии митрополит Кирилл. А вот губернатор Евгений Куйвашев от встречи с американским послом отказался.

По мнению екатеринбургского политолога Анатолия Гагарина, интерес посла США к Среднему Уралу связан с потенциалом оборонной промышленности Свердловской области, а также с желанием лично убедиться в возможностях оппозиции в столице Среднего Урала. Далее Джон Теффт отправился в Верхнюю Салду на предприятие ВСМПО-Ависма, которое занимается поставками титана американской компании «Боинг».

Второй визит в Екатеринбург Джон Теффт нанёс по случаю открытия Ельцин-центра. Этот приезд дипломата в город не получил широкого освещения, так как по случаю открытия центра в столицу Среднего Урала нанесли визит президент и глава правительства России, а также большое количество других официальных лиц и гостей из Москвы. Тем не менее эксперты сомневаются в том, что очередной приезд Джона Теффта носил исключительно характер визита вежливости. Более того, они уверены, что за месяц до этого были проведены «подготовительные работы».

В частности, речь идёт о визите помощника Виктории Нуланд Кейтлин Ковалек в Екатеринбург 23 октября, как раз за месяц до открытия Ельцин-центра. По традиции, Кейтлин Ковалек провела тайную встречу с представителями бизнеса в отеле. Журналисты местных СМИ, которые прибыли к отелю в надежде задать несколько вопросов дипломатическому работнику, были разочарованы. На вопросы о дипломатическом этикете и нюансах общения с представителями бизнес-элиты помощница Виктории Нуланд отвечать не стала. Сославшись на невозможность проведения пресс-конференции, Кейтлин Ковалек спешно покинула отель.

О визите в Екатеринбург пресс-секретаря посольства США в России Уильяма Стивенса, который состоялся также в конце октября, стало известно чуть больше. Несмотря на то, что встреча с журналистами проходила в формате off records, в сети появилась аудиозапись закрытого брифинга пресс-секретаря, который на дипломатической службе уже 10 лет и ранее работал в Туркмении и Белоруссии.

Помимо этого, консульство США в Екатеринбурге ведёт постоянное общение с представителями местных элит, приглашая их на различные мероприятия, приуроченные к праздничным датам. Так, например, на католическое Рождество в конце декабря 2015 года в консульство США были приглашены более сотни человек. Среди гостей были замечены не только представители общественных организаций, гражданские активисты и политологи, но и представители СМИ, преподаватели ряда вузов и даже депутаты городской думы Екатеринбурга.

Отметим, что в открытый доступ и раньше просачивалась информация о том, что некоторые представители элит Екатеринбурга проводят тайные встречи с представителями консульства США в Екатеринбурге. В частности, в 2014 году стало известно о встрече консула Отто Ханса Ван Маерссена, депутата гордумы Константина Киселева, депутата Свердловского заксобрания Георгия Перского (позже он сложил с себя полномочия) и бывшего руководителя свердловского отделения РПР-ПАРНАС Эдуарда Журавлева.

По мнению некоторых экспертов, США через дипломатические миссии принимали активное участие в поддержке и даже организации массовых протестов на территории бывшего СССР, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые в итоге заканчивались свержением законно избранных правительств. По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, участившиеся визиты высокопоставленных американских дипломатов в Екатеринбург связаны со сменой акцентов в данной политике. Он считает, что на данный момент США не имеют достаточного потенциала для организации протестов в Москве, где им оказывают успешное противодействие. В связи с этим действия Вашингтона по организации «майдана» сместились в регионы России.

«Я не удивлюсь, если в Екатеринбурге, где для этого многое сделано и подготовлено, после выборов в Госдуму будет немедленно проведена генеральная репетиция», — считает Михаил Делягин.