Тегеран, 15 февраля, 2016, 10:34 — ИА Регнум.



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13 февраля состоялась торжественная церемония начала модернизации железнодорожной ветки, соединяющей иранские города Тегеран и Мешхед. Президент Ирана Хасан Рухани принял участие в церемонии.

«Модернизация железной дороги позволит соединить религиозную столицу Ирана Мешхед с политической столицей Тегераном», — заявил Хасан Рухани.

Модернизация железнодорожного пути на севере Ирана займет около 3,5 лет. Длина маршрута Тегеран-Мешхед составляет 926 км. Работы будут проведены китайской корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) и компанией Jiangsu Electric Power Engineering Company при содействии иранской MAPNА, пишет «Цайсинь синьвэнь».

После ввода в эксплуатацию нового пути и электрификации маршрута объем грузоперевозок увеличится до 10 млн тонн в год.

Модернизация железнодорожной ветки Тегеран-Мешхед является частью китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути, предложенного Си Цзиньпином в 2013 г.