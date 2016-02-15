Москва, 15 февраля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Роструд напоминает о шестидневной рабочей неделе 15—20 февраля из-за переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, сообщает ведомство.

davno.ru С праздником 23 февраля. Советская открытка

Перенос сделан из-за праздника Дня защитника Отечества. Отмечается, что, согласно законодательству РФ, рабочий день 20 февраля будет укороченным — на один час меньше.

В 2016 году День защитника Отечества приходится на вторник, поэтому выходными днями будут воскресенье, понедельник и вторник, 23 февраля.

Так же в 2016 году граждане РФ будут отдыхать еще в несколько праздников — в Международный женский день и в День народного единства, 5−8 марта и 4 ноября соответственно.