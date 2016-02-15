Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2016, 09:39 — ИА Регнум. «Прежде всего, хочу сказать спасибо сопернику за игру, это был удивительный матч. Пришло много зрителей, и я думаю, они тоже получили удовольствие», — с этого начал главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли на послемачтовой пресс-конференции в Венгрии. Встреча с журналистами состоялась сразу после встречи донского клуба с венгерским «Ференцварошем» (29:29). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гандбольного клуба Дона 15 февраля.

vk.com/rostovhandball «Ференцварош» и «Ростов-Дон»

«Если говорить непосредственно об игре, в первом тайме имели неплохие шансы оторваться от соперника, когда повели два мяча, однако упустили инициативу. Что касается второй половины, то команда неплохо выглядела примерно 45−48 минут. На последних минутах мы сильно устали, но продолжали бороться. Последние две минуты оказались очень трудными. Хочу поблагодарить девочек за игру и проявленный характер. «Ростов-Дон» занял первое место в группе, это отличный результат. Он дает нам хорошие шансы успешно выступить в четвертьфинале и пробиться в «Финал четырех» Лиги чемпионов», — сказал рулевой Ян Лесли.

По словам самих игроков, коллектив готовился к трудному матчу, «но сумели остановить соперника». В тройке лучших снайперов — Екатерина Ильина, забившая девять мячей в ворота соперниц, Региона Шимкуте, у которой в активе восемь голов, и Юдия Манагарова с семью попаданиями в цель.

Напомним, что предыдущая встреча с венгерками далась ростовчанкам также нелегко, хоть и проходила она в родных стенах. Тогда соперницы дружины Яна Лесли потерпели поражение со счетом 21:23. Как отмечал наставник, добиться положительного результата его команде удалось благодаря опыту игры голкипера Катрин Лунде в венгерской лиге.

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