Вашингтон, 15 февраля, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Угроза от терроризма для США преувеличена, притом, что Вашингтон уделяет недостаточно сил и времени на решение проблем, которые могут значительно изменить глобальный миропорядок, например — Россию, пишет Рейчил Риззо в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

Если обратиться к терактам 11 сентября 2001 года, то становится очевидным, что события того дня ощутимо изменили глобальную систему безопасности. Стало понятно, что крупные теракты на территории США являются реальностью, в результате чего Вашингтон переориентировал свою стратегию на борьбу с терроризмом.

Однако прошло 15 лет, других терактов подобных масштабов не последовало, а атаки на Всемирный торговый центр по-прежнему являются движущей силой в дискуссии относительно направления стратегии национальной безопасности США. Например, от многочисленных кандидатов в президенты все чаще можно услышать, что террористы, особенно группировка «Исламское Государство», представляют собой одну из самых больших угроз для США и нужно не жалеть сил для их уничтожения.

И американская общественность согласна. Как показал опрос общественного мнения исследовательского центра «Pew research», по мнению 29% граждан США, терроризм, национальная безопасность и ИГИЛ являются самыми важными вызовами, стоящими сегодня перед страной.

Большинство опрошенных — 83% — считают ИГИЛ одной из основных угроз для Соединенных Штатов. И для того чтобы обезопасить себя, 66% республиканцев и 33% демократов выступают за использование Вашингтоном наземных войск в Сирии.

Такие статистические данные свидетельствуют о том, что граждане США часто являются жертвами привычки зацикливаться на шокирующих, но крайне редких событиях, таких как теракты 11 сентября. В реальности же вероятность повторения теракта такого масштаба на территории США крайне мала. И не потому что страна неуязвима для таких проникновений террористов, а потому что организовать их чрезвычайно сложно.

Если сравнить риск теракта с другими вызовами, угроза для США от него не такая уж и серьезная. С 11 сентября от рук иностранных террористов на территории США погибло около двадцати человек. В преступлениях же с применением огнестрельного оружия погибло 100 тыс. человек, в ДТП — 400 тыс. Тем не менее с 11 сентября затраты на противодействие терроризму намного превосходят $1 трлн, пишет автор.

Для оправдания таких затрат приводятся даже примеры терактов, совершенных одиночками. Несмотря на то, что теракты в Бостоне и Сан-Бернардино крайне прискорбны, вероятность их повторения невелика. Не стоит также рассматривать подобные события через призму крупных терактов, таких как 11 сентября.

Это не означает, что терроризм не представляет угрозу для национальной безопасности США или что Вашингтон не должен заниматься борьбой с группировками, подобными ИГИЛ. Конечно, должен. Но потому, что ИГИЛ дестабилизирует Ближний Восток, создает условия для самого крупного в истории миграционного кризиса, от которого страдают европейские союзники Вашингтона, а также угрожает свести на нет действия военных США в Ираке, а не потому, что боевики ИГИЛ угрожают территории США. Таким образом, считает автор, Белый дом должен переключиться на проблемы, которые могут значительно изменить международную геополитическую обстановку. Такой угрозой аналитик считает «реваншистскую» Россию.

По её мнению, реальная угроза, которую представляет собой Россия для международной политической системы намного более серьезная, чем многие себе представляют. И хотя страна может и не обладать экономическим, военным и демографическим потенциалом для того, чтобы привести к значительным изменениям в глобальном миропорядке на данный момент, это не означает, что Москва не пытается. И сами эти попытки уже, считает автор, вызывают беспокойство.

За последние два года, Россия нарушила территориальную целостность соседней страны, аннексировав Крым, стала причиной энергетического кризиса в ЕС, отрезав поставки энергоносителей через Украину. Сегодня Москва также активно замешена в Сирии, где мешает усилиям по примирению сторон. Кроме того, Россия ведет массивную кампанию дезинформации по всему ЕС для того, чтобы исказить общественное мнение в странах блока.

Все эти проблемы пробудили опасения, спавшие в таких странах НАТО, как балтийские государства, руководство которых теперь обеспокоено тем, что их территориальная целостность может быть нарушена. Действия России также вызывали напряженность в США и НАТО относительно присутствия войск в Восточной Европе, кибернетической и энергетической безопасности от угрозы со стороны России. Раздробить западное единство — вот, что хочет Россия. И 82% граждан страны одобряют то, как президент РФ Владимир Путин ведет себя с Европой.

Вашингтон отвечает на недавние действия Москвы. Белый дом в четыре раза увеличил затраты на оборону партнеров по ЕС до более чем $3,4 млрд в 2017 налоговом году. Схожим образом в августе 2015 года генерал Пол Селва, занимающий в данный момент пост вице-председателя объединённого комитета начальников штабов, назвал не ИГИЛ основной угрозой для США, а Россию с учетом её ядерного потенциала.

Вашингтон движется, по мнению автора, в правильном направлении, однако финансирование ответных действий на политику Москвы не идет ни в какое сравнение с ежегодно выделяемыми $100 млрд на борьбу с терроризмом.

Нет сомнений в том, что сложно адекватно сбалансировать каждую угрозу для США. О терроризме нельзя забывать, однако Вашингтон должен грамотно отвечать и на другие вызовы, которые могут представлять больший риск для глобального миропорядка и, таким образом, для США.