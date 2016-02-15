Рим, 15 февраля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Маринелла Корреджиа, 1959 года рождения, свободный журналист, сотрудничает с различными итальянскими изданиями, член организации RETE NO WAR, активный участник манифестаций против войны. Была в Ираке в 2003-м и в Ливии в 2011-м в составе делегаций с гуманитарными миссиями.

Маринелла Корреджиа Маринелла Корреджиа на манифестации против Саудовской Аравии у посольства страны

ИА REGNUM: Маринелла, расскажите, что же произошло 3 февраля в зале пресс-конференций МИД Италии?

Я получила аккредитацию на это мероприятие как журналист, не спрашивайте, как и от какого издания. Я пришла туда, конечно, не для того, чтобы слушать то, что говорит Керри. Моей целью изначально была именно демонстрация заготовленных дома плакатов. Однако, я не успела их продемонстрировать. Дело в том, что секретные службы давно знают меня как нарушителя традиционных пресс-конференций, где несвободные журналисты не могут задавать неудобные вопросы. Я выступала с плакатами в 2013 году также против Керри в Риме, в 2015-м против НАТО на Сицилии. В общем, на этот раз в зале справа возле меня сидел полицейский в штатском, его посадили следить за мной. Это я уже поняла потом. У меня было всего 20 секунд. Жаль, что мне не пришло на ум выкрикнуть то, что было написано на табличках. Я лишь прокричала: «Это вы создали ИГ!» И меня сразу же вывели из зала. Теперь мое имя уж точно занесли в черный список. Придется придумывать что-то другое на следующий раз.

ИА REGNUM: Что же было написано на тех самых плакатах?

Было написано по-английски: ДАИШ — дитя ваших войн, ваших денег и вашего оружия; Сирия, Ливия, Ирак, Йемен — ваши жертвы; США, Турция, Саудовская Аравия — государства-спонсоры терроризма

ИА REGNUM: Были ли какие-то последствия вашего поступка?

Ах, конечно. На нас, а я была с коллегой, завели дело. Это уже второе обвинение в мой адрес. Нас обвиняют в оказании сопротивления служебному лицу, в данном случае карабинерам, соучастии в правонарушении и в неавторизированной манифестации. По закону мне грозит тюрьма. Надеюсь, что до этого не дойдет. Конечно, никакого сопротивления никому я не оказывала. Меня вывели из зала, и все. В 2014 году, когда Обама находился с визитом в Риме, мы ждали его в толпе возле Колизея, вокруг меня была толпа с американскими флагами, у меня же в сумочке был спрятан плакат: «Обаме — премия Нобеля за войну». Когда его 6-метровый лимузин приблизился к нам, я выставила плакат, но за считаные секунды его вырвали у меня из рук и растоптали полицейские. Меня отвезли в участок и продержали три часа. Тогда на меня тоже было заведено дело. Но судья приостановил дело. Теперь вот уже второй раз. Что ж, будем надеяться, что все обойдется.

ИА REGNUM: Какой Вам видится роль России в международном контексте?

Если говорить о войне в Сирии, а также в Йемене, Россия всегда выступала в качестве посредника, пытаясь наладить систему переговоров. Что касается Ливии и бомбардировок НАТО, думаю, что Россия слишком доверилась Совету Безопасности ООН, не приняла всерьез настоящие цели и интересы, которые преследовал Запад. А цель была одна — бомбардировать Ливию, что Франция и сделала спустя несколько часов. Россия много раз требовала остановить бомбардировки, но не было услышана. То же самое по Сирии, по Йемену Россия тоже голосовала против позиции Саудовской Аравии. ИГИЛ нужно морить голодом, нужно отрезать все пути любого вида снабжения, что Россия и пытается сделать. Международная коалиция в течение года, до введения российских воск в Сирию, не сделала ничего. Не было достигнуто ни одного результата. Поэтому роль России в международном контексте я вижу очень позитивной. Некоторые решения ООН только помогли войне, позволили обеспечить оружием повстанцев, например.

ИА REGNUM: Как поменялось мнение о России на Западе после того, как Россия объявила войну ИГИЛ в Сирии?

Россия смогла почти в одиночку достигнуть таких результатов, которых международная коалиция не достигла за год. Западу пришлось признать это, и вот все больше политиков начали говорить, что Россия — наш основной союзник в борьбе против терроризма, снова заговорили о вреде санкций. Понятно, это введение санкций было выгодно США, не Европе. Последняя в очередной раз повела себя просто глупо. Но в то же самое время, не упускают шанса, чтобы побольнее кольнуть. Вот новости о том, что Россия бомбардирует гражданское население. Из Алеппо бегут люди. Всем понятно, что если гражданское население не покидает территории, где идут бои, то жертвы неизбежны. Однако почему, когда бомбардирует Россия — гибнет мирное население. Когда бомбардирует США или союзники, то они такие умные, что уничтожают только позиции ИГИЛ. Вот вам и двойные стандарты.

ИА REGNUM: США удастся вовлечь Италию в новую войну в Ливии против войск ИГ?

Я не знаю. Кажется, что все идет к новой войне. Мы уже готовимся к национальной манифестации против этого вторжения. Один мой друг из Ливии говорит, что международная коалиция никогда не будет бомбардировать ИГИЛ, потому что эта организация, действительно, дело их рук. Их детище, так нужное для их грязных игр. Ведь нельзя звать на помощь потушить пожар того же самого человека, который устроил поджог. Потому тушить огонь терроризма должны другие. Я иногда спрашиваю себя, ну сколько их может быть, этих воинов ИГИЛ? Это какая-то нескончаемая армия, как они живут, кто им дает оружие? У них есть союзники. И все об этом знают. Сейчас говорят, что бойцы ИГИЛ бегут из Сирии и Ирака в Ливию. Но как они будут добираться? НАТО, которое следит за всем и видит перемещение всех и вся, неужели не видит всего этого?

ИА REGNUM: По-вашему мнению, это когда-нибудь закончится, справедливость восторжествует?

Мы не должны отчаиваться, иначе все 25 лет моей волонтёрской деятельности были потрачены впустую. Нужно восстание целых народов, нужно дать понять, что мы не согласны. В Эквадоре женщины провели манифестацию против Эрдогана. Вот. В любой точке планеты мы должны напоминать им об их кровавых действиях. Они разрушают целые страны и не несут никаких последствий за свои действия. Сколько нужно средств, чтобы восстановить Сирию, Ливию, Ирак? Я считаю страны блока НАТО (кроме разве что Швеции и Австралии), а также страны Персидского залива (нефтяные монархии) во главе с Саудовской Аравией настоящими преступниками. Они когда-нибудь должны ответить в суде за их преступления. В этих странах протесты могут стоить жизни, поэтому мы здесь, на Западе, должны протестовать за них тоже. Максимальное наказание тут — уголовное дело.