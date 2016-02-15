Пекин, 15 февраля, 2016, 08:47 — ИА Регнум.



jiu3000.com Кинотеатр

14 февраля кинотеатры Китая заработали рекордные 580 млн юаней ($88,3 млн). Кассовые сборы в День святого Валентина стали самыми высокими за последний несколько лет.

В этом году праздник всех влюбленных выпал на последний день каникул, посвященных Китайскому новому году. Благодаря этому кассовые сборы 14 февраля увеличились на 150% по сравнению с 2015 г., пишет «Бэйцзин жибао».

Самой популярной картиной прошедшего уикенда стала фантастическая мелодрама «Русалка», снятая гонконгским режиссером Чжоу Синчи, известному в России по фильмам «Убойный футбол» и «Разборки в стиле Кунг-фу». За один день картина заработала более 280 млн юаней.

Второе и третье место по кассовым сборам также заняли китайские фильмы. Всего за время новогодних каникул кинотеатры посетили более 100 млн человек. Суммарные кассовые сборы составили более 3,5 млрд юаней.