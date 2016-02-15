Село Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край, 15 февраля, 2016, 06:50 — ИА Регнум. Мемориал Славы в райцентре Усть-Чарышская Пристань нуждается в серьезной реконструкции. На новые плиты с именами 900 погибших в годы Великой Отечественной войны планируется внести еще более 600 фамилий земляков и исправить сотни ранее допущенных ошибок. Но, как выяснила редакция ИА REGNUM, на восстановление исторической справедливости средств в бюджете не заложено вообще. Властям совершенно не на что даже срочный ремонт провести. А он объективно необходим. Осенью 2015 года на Мемориале обрушились и пришли в негодность сразу три цементные плиты. Бюст героя Советского Союза Федора Королева обветшал до такой степени, что потерял нос и часть уха.

ИА REGNUM Бюст героя Советского Союза Федора Королева

«Удерживают из очередной заплаты»

Вот и придумала администрация Усть-Пристанского района «общественную инициативу». Задействовав районные советы (ветеранов, женщин и отцов — прим. ИА REGNUM), а также депутатов, подписали и распространили через районную газету «Авангард» обращение. «Учитывая ограниченные финансовые возможности бюджета района, невозможность полностью профинансировать работы, понимая важность и значимость объекта», населению района предложено внести посильный вклад в восстановление Мемориала.

В обращении этом указана и предварительная стоимость гранитных плит и работ по их установке — 840 тыс. рублей. Средства с пометкой «добровольное пожертвование, благотворительность» собирают на расчетом счете муниципальный организации — Усть-Пристанского музея. Найти смету проекта и «два новых проекта», выставленных (как написано в обращении) на всеобщее обсуждение на официальном сайте администрации района, редакции ИА REGNUM не удалось.

Причем, как сообщила местный депутат-справедливоросс Светлана Хорошилова, административный ресурс в этой акции задействовали по полной. Чиновники администрации, наравне с общественниками, ходят по организациям «с протянутой рукой». С бюджетниками поступили еще интереснее. «Просто удерживают из очередной зарплаты по паре сотен рублей. Народ возмущен, но деньги несут», — заявила Светлана Хорошилова.

Председатель районного комитета по культуре Татьяна Попова в интервью ИА REGNUM сообщила, что впервые слышит о добровольно-принудительном сборе средств. «Глава района (Иван Маскаев — прим. ИА REGNUM) на совещаниях неоднократно говорил: «Ни в коем случае ни на кого не давить». Люди перечисляют кто сколько может. Обращаемся ко всем — организациям, фермерам. Написали письма бывшим жителям нашего села. Одна женщина недавно перечислила 500 рублей», — пояснила Татьяна Попова.

«Неужели народ обеднеет?»

По признанию чиновницы, музей готов отчитаться за каждую потраченную копейку.

«Все деньги пойдут на реконструкцию мемориала. Хотелось, чтобы задумались все: что они сделали для увековечивания памяти наших односельчан, отдавших жизнь за свободу нашей Родины? Неужели народ обеднеет от 100 рублей?», — недоумевает чиновница по поводу тех, кто раскритиковал акцию по сбору средств. «Кто бы какое хорошее дело ни начинал, всегда найдутся недовольные», — считает Татьяна Попова.

«Недовольные», как удалось выяснить редакции ИА REGNUM, хотели бы понимать, а каков будет вклад администрации района и других государственных организаций в проект по реконструкции Мемориала? Неужели все 840 тысяч рублей «с миру по нитке» собирать придется?

Как раз в этом моменте и выявились разночтения, которые дают основания усомниться в том, что без спекуляции на патриотических чувствах населения не обошлось. За все три дня, что редакция готовила информацию для данной статьи, глава администрации Иван Маскаев так и не нашел время даже на телефонный разговор с корреспондентом.

А заместитель главы по социальным вопросам и председатель планово-бюджетной комиссии (депутат районного Совета народных депутатов) и вовсе не смогли назвать суммы, которая предусмотрена в бюджете района на реконструкцию.

«Я вам не счетная машина», — заявил депутат Андрей Бабунич в разговоре со своей коллегой — депутатом Светланой Хорошиловой. Председатель планово-бюджетной комиссии напомнил о своем возрасте и о том, что его старческая память не позволяет запомнить такие цифры.

«Какие-то средства на Мемориал заложены точно, но это не моя компетенция, а председателя комитета по культуре, обратитесь к ней», — пояснила ИА REGNUM заместитель главы администрации Усть-Пристанского района Светлана Шипулина.

Действительно, только от Татьяны Поповой удалось узнать, что средств на реконструкцию Мемориала Славы в бюджете действительно не заложено.

«Все равно изыщем»

«Я не могу сказать, по какой причине в бюджете-2016 не предусмотрели средств на ремонт и реконструкцию Мемориала Славы. Но что-то все равно изыщем. По краевой программе наш Мемориал ремонтировали лишь однажды, в 2010 году. На эти цели выделяли 500 тыс. рублей. Но большая часть часть денег ушла на выравнивание площадки под бюстами героев СССР. Грунт там просел настолько, что все скульптуры были наклонены к центру Мемориала. Остальные средства пошли на бронзовую краску и замену двух плит с именами погибших воинов. Но осенью 2015 года из-за погодных условий мы безвозвратно потеряли три плиты. Уже тогда стали бить тревогу и думать, как решить эту проблему. Обзвонили несколько фирм, нашли ту, что располагает всеми необходимыми разрешительными документами на проведение реставрационных работ. В итоге заключили договор с фирмой «Гранит». Ее представители предложили нам два варианта реконструкции Мемориала и обозначили стоимость. Мы согласились и заключили с ними договор. Из денег, собранных с населения, уже внесли 19 тыс. рублей предоплаты», — пояснила ИА REGNUM Татьяна Попова.

О сумме собранных средств и отсутствии средств на ремонт в бюджете она сообщила и в телефонном разговоре и депутату Светлане Хорошиловой.

По словам Татьяны Поповой, на сегодняшней день населением района собрано почти 43 тысячи рублей.

«Чтобы не проводить конкурс, с фирмой «Гранит» мы заключили пять договоров — по каждому обязались вносить по 15% предоплаты», — отметила Татьяна Попова. При этом, у чиновницы нет уверенности, что всю необходимую сумму удастся собрать с населения. «Будем надеяться, что не в этом, так в последующие годы нам удастся реализовать задуманное. Пока настраиваемся отреставрировать хотя бы одну сторону мемориальных плит», — добавила Татьяна Попова.

«Про меня не пишите»

История с планируемой реконструкцией Мемориала Славы в Усть-Чарышскй Пристани была бы неполной, если бы редакция ИА REGNUM не рассказала об обычной пенсионерке Галине Пордядчиковой. Это ее стараниями восстанавливается сейчас историческая справедливость: женщина тратит свое личное время и здоровье, по крупицам вылавливая нужную информацию.

«В Книге Памяти написано одно, на Мемориале — другое. Сличаю фамилии и инициалы даже по похоронкам, найденным мною в архивных документах. Работа кропотливая, условий — никаких. В музее даже туалета нет. Подстудила почки. Я же «аллергическая» еще — у меня глаза от старых бумаг воспаляться стали. Но это все пустяки, — повезло найти много ценных сведений. Уточнила десятки фамилий и инициалов! Обнаружилось также много фамилий, которых на нашем Мемориале быть не должно. Но, возможно, это единственная память, которая осталась в миру об этих погибших людях. Я лично против того, чтобы их удалять. Добавлять недостающие имена будем, а удалять — не хочется», — пояснила Галина Подрядчиковва.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она очень просила не писать о ней.

«Те, кому поручено этим заниматься, могут рассердится и лишить меня доступа в архив военкомата. А для меня дело принципа — восстановить весь список наших погибших ветеранов войны. Это наша память, ее нельзя искажать», — пояснила Галина Павловна.

Когда она говорила эти слова, то еще не знала о том, что местное начальство за проводимую ею работу готова даже на публичную благодарность.

«Так можете и написать: мы благодарны Галине Павловне Подрядчиковой, она очень здорово нам помогает. Эта женщина всю жизнь проработала в военкомате и хорошо знает работу с архивами. Если ей нужна будет бумага или еще что — обязательно поможем», — заявила Татьяна Попова.

Неудобные вопросы

Депутат Светлана Хорошилова считает, что при такой схеме прозрачности расходования средств ждать не придется.

«Почему местные жители в период тяжелейшего кризиса собирают деньги на государственные нужды, которые должны быть заложены в региональном и районном бюджетах? Это чистой воды спекуляция на милосердии наших граждан! С таким управлением дойдем до того, что пенсионеры начнут за счет своей пенсии заниматься решением благоустройства и других проблем района», — резюмировала депутат.

У редакции ИА REGNUM остались и другие «неудобные вопросы», связанные с организацией этого, несомненно нужного дела по восстановлению Мемориала Славы. Если эта акция (как утверждает администрация района) инициирована общественными организациями, то почему сбор средств ведется на счету муниципальной организации — музея?

Кто и каким образом будет отчитываться о расходовании средств? Ведь, фактически, получается что «проверяльщиком» расходования пожертвований выступает администрация района, которая уже начала тратить деньги населения по какой-то непонятной смете некоего предприятия «Гранит».

Если конкурс по выбору подрядчика власти не стали проводить из опасений, что сразу не наберется нужной суммы, то в отсутствие прозрачности поступления средств нет никакой гарантии, что задуманная реконструкция вообще будет осуществлена. Поэтому уже сейчас очевидно: хоть кто-то из участников акции должен дать ответы на поставленные вопросы и взять на себя личную ответственность за народные деньги.

И еще. Совершенно непонятно, почему руководство района не заложило в бюджете никаких средств на восстановление разрушенных плит. Почему, прежде чем публиковать обращения о сборе средств, администрация не попыталась задействовать региональные и федеральные рычаги?

К примеру, составив смету и обоснование проекта, можно было бы попробовать обратиться в Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, основной задачей которого является организация и обеспечение работы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Огорчает и то, односельчане перечисляют деньги музею не с пометкой «на реконструкцию Мемориала», а просто «как добровольное пожертвование, благотворительность».

Вполне возможно, что, именно нехватка информации по обозначенным вопросам и рождает недоверие и даже недовольство жителей района.

Музей

Усть-Пристанский районный краеведческий музей оставил хорошее впечатление своей ухоженностью и приветливостью хранителя, который готов был рассказать историю каждой оберегаемой здесь вещицы.

Экспонатам Великой Отечественной войны отведена целая комната. Оказывается, Усть-Пристань проводила на фронт 12 963 человека. Усть-пристанцы сражались под Москвой, Сталинградом, Курском, Орлом, на Днепре, на Дальнем Востоке. Освобождали Украину, Белоруссию, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехословакию, Германию. Победоносно прошли по Берлину, оставив свои росписи на рейхстаге. Участвовали в параде Победы на Красной площади в 1945 году. Но 4344 бойца остались на полях сражений, а 2714 из них пропали без вести.

Редакция ИА REGNUM надеется, что жителям Усть-Чарышской Пристани хватит сил сохранить о павших достойную память.