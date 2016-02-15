Пекин, 15 февраля, 2016, 05:46 — ИА Регнум.



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Министерство коммерции КНР призвало Европейскую комиссию строго следовать соглашениям и принципам Всемирной торговой организации.

Заявление прозвучало в ответ на проведение трех антидемпинговых расследований по импорту сталелитейной продукции из Китая.

Представитель Министерства Коммерции КНР призвал ЕС быть сдержанным и разумным. Расследования Европейской комиссии не должны нарушать принципы, закрепленные в уставе ВТО, пишет «Сина синьвэнь».

«Китай всегда выступает за совместное решение любых проблем. Пекин готов к диалогу», — отметил чиновник из министерства.

13 февраля стало известно о начале расследований в отношении импорта китайских бесшовных труб, полосовой и толстолистовой стали. По мнению европейских специалистов, импорт этой китайской продукции угрожает экономической безопасности Европы.