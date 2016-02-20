Вашингтон, 20 февраля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Выход Ирана из-под санкций, начало политического урегулирования в Сирии. Ничего этого, возможно, не состоялось бы без участия России. Москва становится той политической силой, от выбора которой зависит будущее Вашингтона и Брюсселя на Ближнем Востоке — к такому выводу пришел редактор ИА REGNUMСаркис Цатурян, проанализировав последние тенденции мировой политики.

ИА REGNUM Владимир Путин

В развернувшейся между США и Европой геополитической битве слишком многое зависит от того, на чьей стороне окажется Россия. Лучше всех это понимает бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который считает Россию ключевым элементом нового глобального равновесия.

Киссинджер, который посвятил свою научную работу изучению наполеоновских войн и Венского конгресса, как никто другой понимает значимость достижения правильного баланса сил в Европе, который в истории никогда не был долговечным, если строился вопреки России. Яркий пример — Версальская система, созданная на руинах Первой мировой войны, нежизнеспособная изначально из-за неучастия в ней СССР и Германии.

Интересы Америки неизменны — удержание своей гегемонии, потому неизменна и политика: как и три четверти века назад, все силы брошены на недопущение единой политики и единых действий России и Германии как лидера Европы. В Америке слишком хорошо понимают, как важно, «на чьей стороне» сыграет Россия. Вряд ли стоит думать, что решающую роль России не до конца понимают в Европе. Так что в разворачивающейся схватке за мировое лидерство Россия точно не будет второстепенным игроком.

Похоже, впервые с 1985 года Россия вернула себе статус мировой державы: именно от выбора Москвы зависит будущее США и Европы на Ближнем Востоке и не только. Теперь можно поиграть на противоречиях между Нью-Йорком и Франкфуртом — столиц западного неокапитализма, которым вместе уже не сойтись. Это будет впечатляющее зрелище.

Подробности читайте здесь: США или Евросоюз? Кого Россия казнит, а кого помилует?

Все статьи автора: Саркис Цатурян