Вашингтон, 20 февраля, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Наша либеральная пятая колонна любит плакать о том, как «кремлевская пропаганда» порочит Америку — образец для подражания всего «цивилизованного мира». Постоянный автор ИА REGNUMЕлена Ханенкова почитала прессу Америки и пришла к выводу, что по части разоблачения пороков американского общества «кремлевской пропаганде» до нее далеко.

Грант Гамильтон. Политическая карикатура. 1885

Вот, например, картина, которую живописует один из американских журналов: «Обычные граждане живут в страхе перед продажными полицейскими, которые обирают их до нитки в счет платы за разнообразные «услуги», бросают в тюрьмы, когда они не могут платить произвольно назначаемые государством штрафы и оплачивать долги частным компаниям. Иногда они просто забирают сбережения, иногда подбрасывают наркотики. Между тем, рассыпается инфраструктура страны. Мосты разрушаются или не ремонтируются четверть века после стихийных бедствий (несмотря на «потраченные на реконструкцию» миллионы). Многие граждане уже давно смотрят на правительство на всех уровнях с усталым цинизмом и презрением. А вот некоторые «группы фундаменталистов» реагируют призывами к возвращению к религиозным ценностям и введению религиозных законов в США».

Про полицейских, стреляющих в чернокожих детей и подростков, напоминать вряд ли стоит. Про чуть ли не ежемесячные массовые убийства на почве той или иной ненависти — видимо, тоже. А то, что США впереди планеты всей по количеству заключенных на душу населения? Еще можно вспомнить и про колоссальный разрыв между богатыми и бедными, а также о том, что в США исчезает такое понятие, как средний класс.

Давно стали притчей во языцех увеличивающиеся в геометрической прогрессии от кампании к кампании траты на президентскую гонку, или разбухающий на глазах военный бюджет. А лоббирование, которая является, по сути, узаконенной коррупцией, которое медленно, но верно превращает американский народ в рабов транснациональных корпораций?

И так далее, и тому подобное — до бесконечности. Любой желающий, приложив минимум усилий, сможет найти в интернете, благо информационные технологии позволяют, море порочащих американский «кровавый коррупционный режим» сведений «из первых рук» — от есть от самих американцев.

Вопрос в другом. Сколько еще человечество будет терпеть менторские поучения (правда, подкрепленные печатным станком и авианосцами), этого погрязшего в коррупции и обезумевшего от своей вседозволенности нового Рима? Конец ведь известен — см. историю Древнего Рима.

Подробности читайте здесь: США: «Украдите $2 трлн, и вы не взяточник, а респектабельный человек»

Все статьи автора: Елена Ханенкова