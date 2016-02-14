Мельбурн, Новая Зеландия, 15 февраля, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Более четырех миллиардов человек на планете Земля, по крайней мере, один раз в месяц вынуждены жить в условия острой нехватки пресной воды, еще полтора миллиарда жителей планеты испытывают дефицит воды в течение всего года. Опубликованное в журнале Science Advances 12 февраля новое исследование ученых нидерландского университета Твенте из Центра исследования воды (Twente Water Centre) заставляет ученых по-новому взглянуть на проблему водообеспеченности населения.

http://advances.sciencemag.org Средняя за год месячная нехватка водообеспеченности

Авторы статьи Месфин Меконнен и Арьен Хоекстра проанализировали водообеспеченность населения различных районов земного шара и пришли к выводу, что проблема дефицита пресной воды была несколько занижена. И в настоящее время ее следует воспринимать как фактор глобального риска. В ежегодном докладе оценки рисков на Всемирном экономическом форуме водные кризисы были причислены к глобальным рискам развития. В числе факторов, стимулирующих увеличения дефицита пресной воды были выделены: увеличение мирового населения, изменение модели потребления и расширение орошаемого земледелия.

Пресные воды распределены по поверхности суши неравномерно, кроме того, водообеспеченность существенно изменяется в течение сезона. Поэтому ученыеприняли решение детально изучить не только пространственные, но и временные изменения доступности пресной воды, ведь именно географическое и временное несоответствие между спросом на воду и ее доступностью и является сутью проблемы.

Авторы статьи разделили всю территорию земной суши на ячейки размером 30 на 30 минут и ежемесячно выясняли отношение потребления населением водных ресурсов внутри ячейки к общей водообеспеченности на данной территории. Таким образом, был получен индекс дефицита воды (water scarcity — WS). Ежемесячный дефицит классифицировался как низкий в случае, если водопотребление не превышало водообеспеченность ((WS < 1,0), умеренный — в диапазоне от 1,0 < WS < 1,5 и значительным в пределах 1,5 < WS < 2.0. На части территорий индекс водного дефицита превышал две и даже пять единиц.

Обработав данные за десять лет — с 1996 по 2005 годы — ученые подготовили ряд подробных карт, на которых наглядно продемонстрировали пространственное и временное распределение дефицита воды.

Согласно приведенным учеными расчётам, острый дефицит воды, по крайней мере, в течение части года испытывают четыре миллиарда человек, то есть две трети населения планеты. Новые данные существенно превышают прежние оценки, согласно которым в условиях проблем с водообеспеченностью живут от 1,7 до 3,1 млрд человек. Предыдущие оценки делались на ежегодной, а не на ежемесячной основе и не учитывали серьёзные сезонные колебание как водообеспеченности, так и водопотребления.

Таким образом, человечество не должно забывать о важной роли пресноводных экосистем, делают вывод ученые университета Твенте. Для исправления ситуации необходимо позаботиться не только о водоемах и водотоках, но и об оптимизации природопользования на территориях их бассейнов.