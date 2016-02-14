Эр-Рияд, 14 февраля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова ввести войска в Сирию, но предпочитает дождаться решения международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает французский журнал Le Figaro со ссылкой на министра иностранных дел королевства Аделя аль-Джубейра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Решение Эр-Рияда направить войска специального назначения в Сирию зависит от командования международной коалиции по борьбе с ДАИШ», — заявил руководитель саудовской дипломатии.

По словам аль-Джубейра, «алгоритм действий определяет не только королевство, но и союзники».

12 февраля глава Пентагона Эштон Картер призвал Саудовскую Аравию и ОАЭ направить военное подкрепление в сирийскую Ракку, «столицу» террористов ИГИЛ, за которую в настоящее время ведутся ожесточенные бои.

14 февраля Франция и США осудили бомбардировки Турцией сирийского города Азаз (Azaz), расположенного в провинции Алеппо. Как уточнят газета Le Monde, Азаз удерживается курдским ополчением из партии «Демократический союз» (PYD), которая действует в САР на законных основаниях. Таким образом Париж и Вашингтон поддержали правительство в Дамаске, которое обратилось в СБ ООН с требованием осудить агрессивные устремления Анкары.