Валдай, Новгородская область, 14 февраля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 14 февраля, прошли массовые лыжные старты в рамках «Лыжни России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, центральный старт новгородских соревнований был дан в Валдае на берегу Валдайского озера, где на дистанцию вышло около тысячи человек: спортсмены-лыжники, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, работники предприятий, учащиеся, студенты и просто любители лыжного спорта.

Сергей Суфтин. novreg.ru Массовые старты «Лыжни России-2016» в Валдае Новгородской области

С предложением провести в этом году состязания в Валдае — чтобы расширить географию соревнований и подготовить новый, более интересный рельефный маршрут — выступила областная федерация лыжных гонок. «Ожидания организаторов полностью оправдались. Для участия в лыжной гонке собрались приверженцы здорового образа жизни из Великого Новгорода, Новгородского, Старорусского, Демянского, Крестецкого, Окуловского, Пестовского, Шимского, Маревского, Боровичского районов», — отметили в пресс-центре правительства области.

Программа соревнований включала гонки на 5 км для юношей и девушек, на 10 км — для мужчин и женщин. В VIP-забеге на дистанции в 1 км участвовали члены правительства Новгородской области, руководители и сотрудники отраслевых департаментов, представители законодательных органов власти, МЧС и правоохранительных органов. Самым массовым стал забег на дистанции в 1 км 600 метров — «Иверская миля» (на Валдае находится знаменитый Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь— прим. ИА REGNUM ). В масс-старте принимали участие все желающие, независимо от возраста.

По данным пресс-службы департамента физической культуры и спорта Новгородской области, на старт выходили участники от 9 лет. Самый старший спортсмен — 82-летний Иван Осипов — преодолел дистанцию 10 км и был отмечен специальным призом от организаторов соревнований.

Напомним, «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, в Новгородской области — с 2005 года.