Пененжно, Польша, 14 февраля, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Россияне и поляки сегодня, 14 февраля, почтили память полководца Великой Отечественной войны Ивана Черняховского. Траурный митинг прошёл в польском городе Пенёнжно, где погиб генерал и где сегодня мемориальный комплекс в его честь разорён. Корреспондент ИА REGNUM из Калининграда передаёт с места события.

ИА REGNUM Поляки из общества «Россия — Восток» удивлены тем, что памятник Черняховского на замке

То, во что пененжневцы превратили памятник Черняховскому, вызывает омерзение. Это настоящее варварство, от которого шарахались даже сами поляки, прибывшие сегодня почтить память генерала. Обшарпанная безымянная стела, вырванные с мясом мемориальные плиты, разбитое каменное крыльцо и прошлогодняя трава по колено — всё это прелюдия. Мы увидели мемориал, огороженным забором из «концлагерной» сетки, вход же преграждали сколоченные ворота с висячим замком.

Надпись за забором понятна и по-русски: «Rozbiorka pomnika generala Iwana Danilowicza Czerniachowskiego».

«Мы не знали, что закрыто, — удивляется заместитель президента ассоциации сотрудничества «Польша — Восток» Ежи Смолински, теребя в руках замок. — Надеемся, что откроют».

С паном Ежи стоят ветераны Войска Польского. Они смущены не меньше нашего. «Мы не разделяем такого подхода, — говорит один из них. — Мы считаем, что должен быть порядок на этом месте, чтобы граждане, желающие прийти сюда, могли это сделать». Услышав имя «Калининград», ветеран переспрашивает: «Из Ленинграда?» Оказывается, он — будучи угнанным немцами подростком — работал на гитлеровцев под Ленинградом вместе с советскими девочками, такими же пленными. Позже одна из них написала поэму о фашистском рабстве, а он, встретившись с ней уже после войны, перевёл эти стихи на польский язык.

Напрасно надеялись поляки и россияне. Никто ворота не открыл. «Местные власти заявили, что памятник якобы аварийный и поэтому может обрушиться в любой момент, — объяснил ИА REGNUM представитель российского посольства в Варшаве. — Посол принял решение возложить венки прямо у этих ворот».

Когда раскуроченное крыльцо зацвело живыми розами и фотографиями снесённого барельефа, все увидели, как стало стыдно полякам. Даже польский полицейский подошёл и снял на свой мобильный этот вид — российско-польский уголок памяти и созидания на фоне мёртвого запустения от властей Пененжно.

«Для нас, католиков, всё это — такая непростая ситуация, — объясняет Бернард Ильски из Общества польских ветеранов Второй мировой войны. — В этом году папа римский объявил Год милосердия. А генерал Черняховский отдал жизнь за других людей. Что же это, если не милосердие? Мы должны чтить память этих людей, отдавших за нас свои жизни».

Искусственное препятствование возложить цветы непосредственно к мемориалу, пусть и обезглавленному, возмутило поляков именно с католической точки зрения. Ежи Смолински из общества «Польша — Восток» в беседе с автором этих строк также подчеркнул христианский фактор: «Черняховский отдал жизнь за освобождение Польши от гитлеровского фашизма, и по католической традиции надо помнить об этом. А это (ворота на замке) — вопреки нашим традициям и нашим убеждениям. Не по-христиански».

Посол России в Варшаве Сергей Андреев на вопрос о том, что будет, когда местные власти вообще сотрут с земли мемориальный комплекс, ответил: «Памятника же уже нет, а мы здесь. И в будущем — это по-прежнему будет место памяти Черняховскому».

Очевидно, польские правоохранители опасались провокаций со стороны местных политизированных идиотов. Полицейские оцепили всю территорию, «зачистив» дорожку под холмом, где традиционно собирались русофобствующие элементы. Копы даже запустили дрон над траурным митингом, чтобы «считывать» людей в случае экстренной ситуации. Но обошлось.

А сами поляки устроили настоящий флешмоб памяти, взяв каждый в руки фотографию с изображением непобеждённого Ивана Черняховского.