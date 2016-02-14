Архангельск, 14 февраля, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Сегодня жители Архангельска и области присоединились к массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2016». В областном центре на старт вышли более 5 тысяч человек. Было организовано пять забегов в разных возрастных категориях. Дистанция — два километра, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Лыжный спорт популярен в Архангельской области. На старт вышло много молодежи, возможно, кто-то из них в будущем будет выступать на крупных спортивных российских и международных соревнованиях», — отметил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.

Добавим, что «Лыжня России — 2016» состоялась во всех муниципальных образованиях области. Наиболее массово она прошла в Архангельске. Самым масштабным стал семейный забег, собравший более двух тысяч участников.