Лондон, 14 февраля, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 14 февраля в Лондоне, завершилась со счетом 2:1.

arsenal.com «Арсенал» празднует победу

На мяч Джейми Варди с пенальти подопечные Арсена Венгера ответили голами Тео Уолкотта во втором тайме и Дэнни Улбека в добавленное время.

Таким образом, лондонский «Арсенал», набравший после 26 туров 51 очко, остался на втором месте в АПЛ, команда «Лестер» продолжает лидировать с 53 очками.

В следующем туре «канониры» 28 февраля сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед», «Лестер» на своем поле сразится с «Норвичем».

Англия. Премьер-лига. 26-й тур.

«Арсенал» (Лондон) — «Лестер Сити» (Лестер) — 2:1.