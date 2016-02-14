Буэнос-Айрес, 14 февраля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В столице Аргентины проходят многочисленные уличные демонстрации. Участники протестуют против действий нового президента страны Маурисио Макри. Протестующих поддержали известные деятели культуры. В частности, аргентинский певец Фито Паес дал для участников шествия бесплатный концерт. Демонстранты требуют прекратить прослушивание бесед и телефонных звонков бывших должностных лиц из правительства Кристины Киршнер, в том числе, экс-министра экономики Акселя Кисилева (Axel Kicillof). А также, настаивают на соблюдении их прав, в том числе, права на труд, сообщает La Radio del Sur.

Антонио Берни. Манифестация, 1934

Кроме этого, бывший глава Федерального органа аудиовизуальных услуг связи (AFSCA) Мартин Саббателла обвинил правительство Маурисио Макри в инициировании насильственных действий в отношении бывших журналистов. «Мы не будем сидеть сложа руки и не позволим им уничтожить свободу и демократию. Те достижения, которые создавали все аргентинцы», — заявил Мартин Саббателла, комментирует TeleSur.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ироничное отношение журналистов ведущих изданий, ранее полностью предназначавшееся Кристине Киршнер, теперь перешло и на нового главу государства. В частности, издание Clarin отмечает, что Маурисио Макри «впал в левитацию» после успешной поездки в Давос, а «эффект левитациии может вызвать головокружение». Среди несомненных достижений поездки отмечается выход на новый уровень переговоров по Фолклендским островам, демонстрация симпатий к новому главе Аргентины со стороны руководителей других государств. Однако, как пишет Clarin, «на фоне крупнейших мировых игроков финансового рынка Аргентина выглядит «бедным родственником», несмотря на лестные слова, выказанные в адрес Макри».