Москва, 18 февраля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Правительство РФ представило предварительный план антикризисных мер, призванный обеспечить стабильное развитие страны вне зависимости от неблагоприятных внешних факторов. Главной инновацией документа стало то, что из названия по распоряжению премьера Дмитрия Медведева убрали слово «антикризисный».

М. Таранов. Иллюстрация к басне И. Крылова. 1956

Постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева проанализировал предложенный правительством антикризисный план.

Новый план обойдётся стране в 827 млрд рублей. Часть этих средств планируется собрать с помощью пока еще не озвученных сокращений бюджета, остальное, по всей видимости, возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Больше всего денег, 310 млрд рублей, уйдёт в качестве кредитов в регионы, у которых в прошлом году дефицит бюджета составил 191 млрд рублей, в минусе оказались 76 субъектов Федерации из 85. 500 млрд потратят на поддержку экономики.

Однако не успели еще не то что собрать антикризисный фонд, а даже озвучить антикризисный план, как Минэкономразвития внесло в правительство перечень предложений федеральных органов, которые не были отражены в плане (почему?). И самым масштабным по затратам является субсидирование пенсий неработающим пенсионерам, на общую сумму 350 млрд рублей. И предлагаемые на экономику 500 млрд как-то побледнели, а главное — становится понятно, что антикризисные меры, видимо, придется опять пересматривать.

Ситуацию с антикризисными мерами правительства очень точно прокомментировал директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Проблема действительно очень остра, но сам подход к составлению подобного плана порочен, поскольку этот план собирают с миру по нитке, с бору по сосенке, сельскому хозяйству — вот это, железной дороге — вот это, а кто еще попросил, давайте там дадим ещё что-то на лекарство. Нет какой-то единой идеи за всем этим планом, а это ровно то, чего мы ждём от правительства».

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