Вашингтон, 14 февраля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Властям Турции необходимо отказаться от артиллерийских обстрелов курдов на территории Сирии. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Вице-президент отметил, что США предпринимают усилия с тем, чтобы убедить сирийские курдские силы не использовать нынешние обстоятельства с тем, чтобы захватывать дополнительную территорию близ турецкой границы, — говорится в сообщении Белого дома. — Он также призвал Турцию продемонстрировать взаимную сдержанность, прекратив артиллерийские удары в этом районе».

Байден также призвал Давутоглу работать вместе для защиты беженцев и уязвимого населения в Сирии, сообщают Вести.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля турецкая артиллерия начала интенсивные обстрелы сирийской территории. В частности, турецкие пушки целенаправленно бьют по базе Манаг на севере провинции Алеппо. На прошлой недели, курдские ополченцы выбили с этой базы боевиков «Джебхат ан-Нусры» и заняли окрестности. Анкара поставила курдам ультиматум — немедленно покинуть базу. Те отвергли требования турок. В ответ турецкая армия начала артобстрел.