Москва, 14 февраля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава США Барак Обама положительно оценили итоги заседания Международной группы поддержки Сирии в Мюнхене, которое прошло 11−12 февраля и подтвердило принципы и положения резолюции Совета Безопасности ООН 2254 как в части гуманитарных аспектов и выработки модальностей режима прекращения огня, так и в вопросах содействия запуску реального политического процесса. Телефонный разговор между руководителями стран состоялся по инициативе американской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Беседа лидеров России и США носила откровенный и деловой характер. Стороны выразили поддержку усилиям по прекращению огня и гуманитарным аспектам. Кроме того, Владимир Путин вновь акцентировал внимание на важности создания единого антитеррористического фронта при отказе от двойных стандартов. Особо он подчеркнул необходимость налаживания плотных рабочих контактов между представителями министерств обороны России и США. По его мнению, это бы позволило вести планомерную и успешную борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями. Стороны договорились активизировать сотрудничество для реализации принятого в Мюнхене заявления Международной группы поддержки Сирии.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин выразил надежду на то, что киевские власти предпримут, наконец, практические шаги по скорейшему выполнению своих обязательств и начнут налаживать прямой диалог с Донбассом, проведут амнистию и конституционную реформу, а также согласуют с представителями Донецка и Луганска и примут поправки в закон об особом статусе.