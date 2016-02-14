Санкт-Петербург, 14 февраля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В период эоцена — около 53 млн лет назад — на арктических пространствах, которые в то время напоминали болото, обитали нелетающие травоядные птицы высотой около двух метров и весом около 100 килограмм — гасторнисы. К такому выводу пришли американские и китайские ученые, изучив окаменелые кости, найденные еще в 1970-х на самом северном канадском острове Элсмир. Результаты исследования были обнародованы накануне в научном журнале Scientific Reports.

dinotoyblog.com Макет гастрониса

Изучая находку, американо-китайская команда ученых пришла к выводу, что элсмирские кости абсолютно идентичны останкам гасторниса, найденного на западе США в штате Вайоминг. Исследователи предполагают, что с наступлением в Арктике зимы и полярной ночи птицы могли временно мигрировать на юг.

«Сегодня существует несколько морских уток, которые проводят зиму в холодной, замерзшей Арктике, но мы знаем также множество водоплавающих, которые находятся в Арктике только в течение относительно теплых весенних и летних месяцев», — поясняет сотрудник Колорадского университета в Боулдере Джейлин Эберл газете The Guardian.

Кроме этого, в результате исследования ученые поставили под сомнение распространенное мнение о том, что гигантская птица была плотоядной. Несмотря на мощный и массивный клюв, поясняют ученые, есть основания полагать, что гасторнис питался листвой, орехами, зерном и фруктами.

Канадский остров Элсмир один из крупнейших островов в мире, расположен рядом с Гренландией. Он считается также одним из самых удаленных и холодных мест планеты, температура зимой достигает минус 40 °C. Однако 53 млн лет назад климат и природа здесь были иными: росли болотные кипарисы и, как полагают ученые, водились черепахи, аллигаторы, приматы и, вероятно, крупные млекопитающие, подобные носорогам или бегемотам.

По словам Джейлин Эберл, исследования окаменелостей гасторниса позволит ученым лучше понять последствия изменения климата. «Постоянный арктический лед, который был тут тысячелетиями, находится на пути к исчезновению, — заявила ученый. — Не полагаю, что в обозримом будущем на Элсмир вернутся крокодилы и гигантские черепахи, но сведения о прошлых периодах потепления в Арктике подскажут нам, каких изменений ожидать от местных растений и популяций животных в будущем».