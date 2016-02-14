Москва, 14 февраля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации установило предел цен на гостиничные номера в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства сегодня, 14 февраля.

photobucket.com Предел роста цен

Самый дорогой номер высшей категории в гостинице со статусом «пять звезд» в Санкт-Петербурге будет стоить не более 700 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый номер — в однозвездочной гостинице в Самарской области обойдется всего за 2250 в сутки.

Самый дорогой гостиничный номер в Москве будет стоить не дороже 650 тысяч рублей в сутки, самый дешевый — 3480 рублей.

В Ростовской области максимальная и минимальная цены гостиничного номера за сутки составят 52,29 тысяч рублей и 2440 рублей соответственно.

Калининградская область — 57,5 тысяч рублей и 2400 рублей

Нижегородская область — 70,68 тысяч рублей и 4250 рублей

Свердловская область — 47 тысяч рублей и 2610 рублей

Краснодарский край — 85 тысяч рублей и 3000 рублей

Республика Татарстан — 85 тысяч рублей и 3400 рублей

Волгоградская область — 45 тысяч рублей и 3200 рублей

Республика Мордовия — 26,4 тысяч рублей и 2610 рублей

Самарская область — 75,3 тысяч рублей и 2250 рублей

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.