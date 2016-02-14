Правительство России установило пределы гостиничных цен на период ЧМ-2018
Москва, 14 февраля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации установило предел цен на гостиничные номера в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства сегодня, 14 февраля.
Самый дорогой номер высшей категории в гостинице со статусом «пять звезд» в Санкт-Петербурге будет стоить не более 700 тысяч рублей в сутки. Самый дешевый номер — в однозвездочной гостинице в Самарской области обойдется всего за 2250 в сутки.
Самый дорогой гостиничный номер в Москве будет стоить не дороже 650 тысяч рублей в сутки, самый дешевый — 3480 рублей.
В Ростовской области максимальная и минимальная цены гостиничного номера за сутки составят 52,29 тысяч рублей и 2440 рублей соответственно.
Калининградская область — 57,5 тысяч рублей и 2400 рублей
Нижегородская область — 70,68 тысяч рублей и 4250 рублей
Свердловская область — 47 тысяч рублей и 2610 рублей
Краснодарский край — 85 тысяч рублей и 3000 рублей
Республика Татарстан — 85 тысяч рублей и 3400 рублей
Волгоградская область — 45 тысяч рублей и 3200 рублей
Республика Мордовия — 26,4 тысяч рублей и 2610 рублей
Самарская область — 75,3 тысяч рублей и 2250 рублей
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации в период с 14 июня по 15 июля 2018 года.