Москва, 14 февраля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Как и недавно выпущенная Vesta, XRay — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие, отмечают в «АвтоВАЗе».

lada-xray2.ru Lada XRay

Автомобиль выходит в кризисный период в российской экономике, поэтому у экспертов есть определенные сомнения относительно его успешности. Как отметил в комментарии для ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин: «20 тысяч автомобилей в год, реализованных в России, будет огромным успехом для модели. Но более трезвый прогноз — это всё же 12−15 тысяч машин». Кроме того эксперты отмечают, что успех или неуспех автомобиля на российском рынке будет зависеть от множества других параметров.

Напомним, что в 2015 году было продано 44 455 штук автомобилей Hyundai Solaris, являющегося ближайшим конкурентом Lada Vesta.

В «АвтоВАЗе» кроме российского рынка, большие надежды возлагают на экспорт автомобилей за рубеж, в связи с тем, что разница в курсе валют делают отечественную новинку весьма привлекательной по цене.

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