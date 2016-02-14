Калуга, 14 февраля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. XXXIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» сегодня, 14 февраля, в Калужской области состоится в измененном формате.

gov.cap.ru Лыжня России

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием достаточного снежного покрова в Калуге старты на территории детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва отменяются.

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных школ областного центра и vip-группы (представителей органов государственной и муниципальной власти) лыжная гонка будет проведена на базе ДЮСШ «Орленок» в поселке Пригородное лесничество. Профессиональных спортсменов и всех желающих приглашают на лыжню в деревню Лаврово-Песочня.

Массовые старты также пройдут в Обнинске, Кондрово, Сухиничах и Боровске.

Напомним, «Лыжня России-2015» из-за непогоды также прошла в усеченном варианте. В стартах приняли участие порядка 4 тыс человек. В этом году свои коррективы внесла эпидемия ОРВИ и гриппа. Принять участие в лыжной гонке предварительно планируют около трех тысяч человек.