Астана, 14 февраля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Церемония передачи штандарта вахты памяти, посвященная 75-й годовщине битвы за Москву и подвигу 28 героев-панфиловцев, состоялась в Алма-Ате. Организаторами мероприятия выступили городской Департамент по делам обороны и Совет ветеранов при поддержке администрации города. В акции приняли участие рота почетного караула, Национальная Гвардия, военнослужащие аэромобильных войск, военно-духовой оркестр, школьники, представители Консульства России и Киргизии.

volgogradsky.ru Мемориал Героям Панфиловцам в Нелидово

«Про генерала Панфилова и его бойцов нет ни одной критической публикации. Споры вертятся вокруг цифры 28. Но я думаю, что мы должны помнить об этом подвиге и гордиться им. Особенно — казахстанцы. Потому что в нас течет кровь панфиловцев. Сейчас Канада и Америка заявляют на весь мир, что они победили в этой великой войне. Завтра отберут у нас победу, а послезавтра скажут, что мы вообще никто», — отметила в небольшом интервью корреспонденту ИА REGNUM присутствовавшая на мероприятии внучка генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

ИА REGNUM: Сомнения в существовании 28 панфиловцев появились не в Канаде или Америке, а в России.

У нас у казахов есть поговорка, примерный смысл которой: живой ишак всегда постарается пнуть мертвого льва. Так и здесь. Зачем нам обращаться по этому поводу к россиянам? Достаточно прочесть доклад немецкого офицера, который пишет: «Против нас стоит дикая дивизия, которая сражается не по правилам, бойцы которой крайне фанатичны и не сдаются в плен». Давайте не будем тянуть на себя. В той войне победили не казахи или русские, а победил Советский Союз в едином дружественном порыве.

Эксперт российского политологического центра «Север — Юг» по развитию информационных и научных связей с зарубежными странами Анна Власова сообщила, что идея проведения международной вахты памяти зародилась в Оренбурге. Инициатором стала общественная организация «Содружество народов Евразии». Главной целью Международной акции является объединение патриотических сил России, Казахстана и Киргизии, противостояние искажению истории, участившимся случаям подмены фактов Великой Отечественной войны на ложные мифы.

«Обращение к теме Великой Отечественной войны не случайно. Необходимо донести память о героях и их подвиге до молодого поколения. Нам необходимо сделать все, чтобы не оборвать эту связь. И я обращаюсь к средствам массовой информации в России, Казахстане и Киргизии с просьбой поддерживать и освещать подобные мероприятия, потому что иначе… Ветераны уходят. Их остались единицы. И связь поколений может оборваться в любой момент. Кроме того, сейчас очень много попыток фальсификаций истории. Так называемые войны памяти. И чтобы победить в этих войнах, необходимо привлекать все экспертное сообщество всего постсоветского пространства для участия в таких мероприятиях», — отметила Власова.

Напомним, термин «войны памяти» появился после того как 7 июля 2015 года на сайте Государственного архива России была опубликована справка-доклад главного военного прокурора Афанасьева «О 28 панфиловцах», где сообщалось, что часть числящихся погибшими героев оказалась жива, а сам рассказ о подвиге появился в ноябре 1941 года с подачи одного из военных корреспондентов, чей материал, названный в справке-докладе вымыслом, стал основой статьи литературного секретаря «Красной звезды» Кривицкого. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко в июне 2015 года на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве назвал подвиг 28 панфиловцев мифом. Заявление Мироненко вызвало негативную реакцию в Казахстане, где формировался основной костяк Панфиловской дивизии.

Участники Международной вахты памяти почтили память героев минутой молчания. После этого состоялось возложение цветов к Вечному огню у монумента Славы. Затем мероприятие продолжилось в Доме офицеров, где прошел праздничный концерт и был показан документальный фильм «Батыры великой степи» о воинах Панфиловской дивизии. Затем внучки генерал-майора Панфилова Айгуль и Алуа Байкадамовы передали штандарт вахты памяти представителю Екатеринбурга. В Екатеринбурге праздничные мероприятия в рамках вахты памяти «Нас миллионы панфиловцев» продлятся до конца марта.

Легендарная Панфиловская дивизия формировалась в критические для страны месяцы войны из жителей Казахстана и Киргизии. Также в рядах дивизии с октября 1941 года по май 1945 года погиб или пропал без вести 91 уроженец Оренбургского края, боевыми орденами и медалями награждены 48 оренбуржцев.

Осенью 1941 года, когда ожесточенные бои шли на подступах к Москве, стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова более двух месяцев отбивала атаки танковых и пехотных частей врага на волоколамском направлении, проявляя массовый героизм и упорство в бою личного состава. Дивизия генерала Панфилова прочно удерживала свои позиции, ее воины стояли насмерть: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу советское правительство посмертно присвоило участникам боя у разъезда Дубосеково под Москвой высокое звание Героя Советского Союза.

Международная вахта памяти, посвященная 75-й годовщине битвы за Москву и великому подвигу 28 героев-панфиловцев стартовала 24 октября 2015 года в Оренбурге в парке «Салют, Победа». Из Оренбурга штандарт был передан в Челябинск, оттуда в Новосибирск, после чего прибыл в казахстанский город Павлодар, а затем — в Алма-Ату. Помимо России и Казахстана штандарт Вахты памяти провезут и по городам Киргизии, уроженцы которой вошли в основной костяк Панфиловской дивизии при ее формировании в 1941-м году. Завершится акция осенью 2016 года подмосковном Дубосеково в 75-ю годовщину контрнаступления Красной Армии под Москвой.