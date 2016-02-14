Москва, 14 февраля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев жестко осудил намерения некоторых стран осуществить интервенцию в Сирию. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу Euronews, отрывок из которого был показан 14 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Медведев считает, что вторжение других государств в Сирию приведет к полномасштабной войне.

«Никто не заинтересован в новой войне, а наземная операция — это полноценная длительная война», — подчеркнул глава российского правительства.

Он считает, что надо действовать в том ключе, в каком договорились с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время заседания Международной группы поддержки Сирии.

Также Медведев заявил, что Российская Федерация не поддерживает лично президента Сирии Башара Асада, но поддерживает дружественные отношения с сирийским государством.

«Мы исходим из того, что в настоящее время в Сирии нет ни одного легитимного представителя, кроме Башара Асада, — нравится это кому-то или нет», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства также добавил, что если в настоящее время «выдернуть» Асада из этой конструкции, мы получим хаос. «Это мы уже наблюдали в других арабских государствах», — напомнил Медведев.