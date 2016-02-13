Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в конфронтации со странами Североатлантического альянса. Об этом, как передает RT, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Когда НАТО прекратит эксплуатировать это видение, согласно которому Россия со дня на день атакует страны Прибалтики и тому подобное, — сказал постпред. — Вы понимаете, что реальных угроз нет? Это не настоящая повестка безопасности».

Грушко добавил, что Россия не заинтересована в конфронтации с НАТО, но сделает всё возможное для обеспечения собственной безопасности.

«Люди должны понимать, что мы примем оценку этого военного планирования и примем все необходимые меры для защиты нашей безопасности, использую также военные технические средства», — отметил постоянный представитель РФ при НАТО.

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