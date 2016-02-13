Грушко — НАТО: Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности
Мюнхен, Германия, 13 февраля, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в конфронтации со странами Североатлантического альянса. Об этом, как передает RT, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Когда НАТО прекратит эксплуатировать это видение, согласно которому Россия со дня на день атакует страны Прибалтики и тому подобное, — сказал постпред. — Вы понимаете, что реальных угроз нет? Это не настоящая повестка безопасности».
Грушко добавил, что Россия не заинтересована в конфронтации с НАТО, но сделает всё возможное для обеспечения собственной безопасности.
«Люди должны понимать, что мы примем оценку этого военного планирования и примем все необходимые меры для защиты нашей безопасности, использую также военные технические средства», — отметил постоянный представитель РФ при НАТО.
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