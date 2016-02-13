Уфа, 13 февраля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. 13 февраля в Уфе состоялась серия одиночных пикетов в защиту религиоведа из Татарии Раиса Сулейманова. Как заявили ИА REGNUM участники пикета, в возбужденном против Сулейманова уголовном деле явно прослеживается «турецкий след», преследование Раиса Сулейманова выгодно в первую очередь сторонникам этнократии и исламского фундаментализма.

Одиночный пикет общественников в защиту религиоведа Раиса Сулейманова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперт Института национальной стратегии, известный политолог и исламовед Раис Сулейманов был осужден на 7 суток административного ареста в СИЗО «за распространение экстремистских материалов в интернете». Такое решение 30 декабря вынес Приволжский районный суд Казани за ссылки на статьи, в которых эксперт рассказывал об опасности террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ, запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Новость вызвала резонанс во многих регионах России, за несколько часов был объявлен сбор подписей под петициями в защиту Сулейманова, против его ареста выступили известные общественные деятели.

31 декабря в зале Верховного суда РТ судьёй Расимом Нафиковым Раису Сулейманову была изменена мера пресечения, административный арест заменён штрафом в 1,5 тыс. рублей.

8 февраля 2016 года в квартирах ученого и его матери прошли обыски, а сам Сулеманов узнал, что следственное управление СКР по Татарстану возбудило в отношении него уголовное дело. Он подозревается по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Претензии правоохранителей связаны с публикациями эксперта об этнорелигиозной ситуации в Татарстане.

«Свои злоключения я связываю с тем, что после начала российско-турецкой информационной войны стал много писать на тему турецкого влияния в Татарстане, оно очень сильное здесь и не только экономическое: религиозное, политическое, культурное, образовательное, — полагает Сулейманов. — Это, естественно, очень не понравилось протурецким элементам в элите Татарстана, и после этого была дна команда «фас».» Перед обысками в ряде СМИ прошла информационная компания против Сулейманова.

Преследование Сулейманова вызвало в Башкирии неоднозначную оценку. «Дело против Сулейманова — это хуже, чем ошибка, это преступление, — считает русский общественник Константин Кузнецов. — С одной стороны, инициаторы уголовного дела дают знак сепаратистам и исламистам, преследуя человека, выступавшего против них. С другой стороны, искренним патриотам России показывают, что их патриотическая позиция не останется безнаказанной. Соответственно поддержать власть в каких-то кризисных критических ситуациях будет некому».

Русские общественники Башкирии выразили надежду, что со стороны федеральных властей последуют организационные меры против лиц, инициировавших преследование Сулейманова. Свою позицию они продемонстрировали, проведя 13 февраля серию одиночных пикетов в нескольких местах Уфы, в том числе и у представительства Республики Татарстан в Башкирии.

Некоторые умеренные башкирские и татарские националисты из Уфы отметили, что публикации исламоведа «сильно осложни им жизнь», однако уголовное преследование Сулейманова их «не радует». Радикально настроенные татарские националисты, напротив, одобрили обыски и возбуждение уголовного дела в отношении эксперта.

Часть общественников склонна усматривать связь между возбуждением уголовного дела в отношении Раиса Сулейманова и преследованием организатора Русских маршей в Башкирии Виталия Лугового. «Эти два дела, несомненно, звенья одной цепи, — утверждают русские активисты. — Когда в городе Кумертау по ложному обвинению арестовали Виталия Лугового, Раис Сулейманов поддержал общественника, считая, что в Башкирии идёт давление на патриотов России, а теперь и на него завели уголовное дело. Случайно ли? Татария следом за Башкирией преследует пророссийски настроенных граждан».