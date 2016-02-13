Дамаск, 13 февраля, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции открыли огонь из артиллерии по аэродрому Миннех на севере провинции Алеппо, который занимают представители курдских сил самообороны (КСС). Об этом в эфире телеканала Al Mayadeen заявил представитель командования курдов.

Matthias Rhomberg Стамбул. Закат

Авиабаза Миннех была захвачена террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в 2013 году. Однако несколько дней назад стало известно, что курдские ополченцы взяли эту базу штурмом, а боевики отступили в сторону Турции.

Отметим, что военный аэродром Миннех имеет стратегическое значение — он расположен на правительственной трассе, ведущей от турецкой границы. Сейчас трасса перешла под контроль сирийских правительственных войск, которые стремятся восстановить контроль над границей с Турцией.

12 февраля турецкие военные обстреляли из минометов и тяжелой артиллерии приграничный сирийский город Кесаб, освобожденный от боевиков 1,5 года назад, передает НТВ.

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