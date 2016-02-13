Москва, 13 февраля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Как и недавно выпущенная Vesta, XRay — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие, заявляют в «АвтоВАЗе».

lada-xray2.ru Lada X-Ray

Одним из основных направлений для компании, кроме продаж на внутреннем рынке, становится экспорт, и как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что обе новые модели будут продаваться за рубежом.

«В Египте шансы у XRay будут выше, чем в Венгрии, где у модели по определению больше конкурентов из-за близости к стране ведущих европейских производителей», — считает Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Что касается продаж в России, эксперт считает, что 20 тысяч автомобилей в год, реализованных в России, будет огромным успехом для модели. Но более трезвый прогноз — это всё же 12−15 тысяч машин. Также Чаплыгин отметил, что для модели будет важна государственная поддержка, которая оказывается как для стимулирования российского рынка, так и для экспорта автомобилей.

«Как и в случае с «Вестой», ситуация с «Икс-Реем» неоднозначна», — считает Сергей Баранов, главный редактор автомобильного журнала «АвтоБизнесРевю». С одной стороны, автомобиль находится в весьма популярном сегменте и по цене выгоднее основного конкурента Renault Sandero. С другой стороны, это самая дорогая «Лада» в настоящий момент, и многие просто психологически не готовы покупать русскую машину за 600−700 тысяч. Также эксперт отметил, что еще одним минус: в этом сегменте аудитория отдает явное предпочтение «автомату», нежели «механике». А X-Ray опционально оснащается только роботизированной коробкой, которая менее комфортна, чем традиционные АКП. Таким образом, в модельном ряду «Лады» появилась перспективная новинка, но из-за указанных нюансов она, увы, может так и не стать бестселлером.

Однако дилеры считают, что цена у новинки приемлемая. По мнению Сергея Новосельского, директора по маркетингу Группы «Лада-Центр» в Санкт-Петербурге, стоимость на автомобиль абсолютно адекватная и неплохо смотрится по сравнению с прямыми конкурентами модели. Более того, в нынешней экономической ситуации у X-Ray есть все шансы успешно выступить на рынке. «В планах продать 1000−1200 Lada X-Ray в этом году, что составит 30−40% от общего объема продаж модели в Петербурге», — заявил Новосельский.

Напомним, новинка разработана инженерами российского автоконцерна совместно с коллегами из Renault и Nissan на платформе Renault Sandero. Как говорят в компании «АвтоВАЗ», автомобиль позиционируется вовсе не как кроссовер, а как «высокий хэтчбек с элементами SUV». Новый Xray будет выпускаться в двух комплектациях: в базовой и люксовой.

В «АвтоВАЗе» также заявляют, что конструкция серийной Xray будет содержать более 600 оригинальных деталей, из которых 70% будет производиться российскими поставщиками завода. Новинка от Lada станет конкурентом для таких автомобилей как Renault Sandero Stepway и хэтчбеков Hyundai Solaris и Kia Rio. Как комментируют эксперты, успех Lada Xray на рынке будет зависеть, как и у Lada Vesta, от соотношения цена-качество.