Оренбург, 13 февраля, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Оренбурге 12 февраля на территории гимназии № 3 произошла драка между учащимися гимназии и школы № 68. О происшествии в соцсетях сообщают очевидцы драки.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и тайная комната». Реж. Крис Коламбус. 2002. США, Великобритания Противостояние

«Толпу учеников гимназии № 3 и школы № 68 Оренбурга пришлось разгонять полицейским. Кто-то там, о ком-то там, отозвался нелестно», — сообщает группа «Инцидент|Оренбург» в ВКонтакте.

По информации группы «Оренбург онлайн» ВКонтакте, один мальчике пострадал (ударили кастетом).

В другой группе соцсети подростки (якобы ученики 5−7 классов), заявили, что ученик из их гимназии стал грубо отзываться от школе № 68 и школа «назначила стрелку»: «…Человек было 100−200 где-то. Началась драка. Выбежали на улицу завуч и директор. Ребята из 68 начали избивать директора…»

В комментариях активно обсуждается само происшествие и поведение подростков.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по факту конфликта произошедшего на территории одного из учебных заведений города Оренбурга сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Оренбургское» проводится проверка.

От родителей приняты заявления. Лица причастные к данному происшествию установлены, с ними проводится беседы. По факту получения травм, для установления степени тяжести, назначено проведение экспертиз.

«Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта», — отметили в ведомстве.