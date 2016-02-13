Калуга, 13 февраля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Мужчина, на вид 35−40 лет 12 февраля упал спиной на металлическое заграждение с крыши девятиэтажного дома на улице Степана Разина, 64 в Калуге. От полученных травм мужчина скончался.

kaluganews.ru Дома на улице Степана Разина, 64 в Калуге

«Его личность сейчас устанавливается. Известно, что этот человек был на крыше один, и то, что его работа не связана с нахождением там. Поэтому основная версия случившегося пока самоубийство, — прокомментировал случившееся информагентству «Калужские новости» глава пресс-службы Следственного Управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге 30-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с крыши пятиэтажного дома №157 на улице Суворова. Между тем, по информации очевидцев случившегося, о своем намерении покончить с собой женщина кричала с балкона этого дома. Когда прибыли вызванные соседями сотрудники МЧС и полиции, она была уже на крыше. По словам сотрудников полиции, им показалось, что женщина была нетрезва. Психологи МЧС попытались уговорить женщину не расставаться с жизнью, но безуспешно. Получив травмы, несовместимые с жизнью, она погибла.

Неделю назад на улице Гурьянова в Калуге произошли сразу два самоубийства. Так, в первой половине дня с пятого этажа дома выпрыгнул 12-летний мальчик, который при падении о землю разбился насмерть. Следователи сообщили, что подросток жил в благополучной семье, и мотивы его поступка пока неясны. В тот же день на этой же улице покончила с собой 29-летняя женщина. Следствие полагает, что женщина употребляла наркотики, имела судимость за убийство и даже состояла на учете у психиатра. Ранее погибшая дважды предпринимала попытки суицида. Причиной самоубийства могла стать ревность к сожителю. Женщина выпрыгнула из окна квартиры, также расположенной на пятом этаже.