Калуга, 13 февраля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В калужский пункт регионального общественного движение «За права человека» обратилась семья беженцев из Донецка. Мать (52 года), сын — 31 год, его жена и их малолетний сын, которые пожаловались, что в связи с тем, что власти предложили им, семье беженцев с Украины, съехать из Пункта временного размещения в калужском поселке Воротынск, они вынуждены снимать комнату в Калуге, а оплачивать даже это жильё нечем. В семье нет денег даже на хлеб. Об этом 13 февраля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM юрисконсульт калужского регионального общественного движение «За права человека» Любовь Моссеева-Элье.

tabloyid.com Вода и хлеб

По ее словам, когда эта семья еще находилась в Воротынском пункте временного разрешения, то они получали на каждого человека по 800 рублей. К тому же, бабушка устроилась работать кондуктором в калужское троллейбусное депо, а вот, ее сыну повезло меньше — уже трижды калужские работодатели (в трёх разных местах) не выплатили ему зарплату. После того, как эта семья покинула пункт временного размещения, она обратилась за материальной помощью в калужское управление социальной защиты, но получила отказ, в связи с тем, помощь выдаётся только лицам «прописанным» в Калуге, а ждать получения российского гражданства надо не менее года. В областной администрации беженцам с Украины ответили, что денег в бюджете «на беженцев» пока (с начала года) нет, а когда будут — неизвестно.

В прошлом году калужским беженцам из нуждающихся социально незащищённых семей материальную помощь оказывали через Комитет «Гражданское содействие» и с помощью фонда Сороса, но в 2016 году такой возможности помочь беженцам уже нет. Между тем, на 1 февраля 2016 года в Калужской области из 12 Пунктов временного размещение, по причине отсутствия финансирования осталось только 2: в поселке Воротынск и в селе Ульяново (бывший Дом для престарелых и инвалидов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе учреждений социальной сферы Калужской области было открыто пятнадцать пунктов временного размещения беженцев с Украины. Всего в них поселено 1020 граждан Украины (в том числе 348 детей). По данным статистики, 56% беженцев с Украины — это трудоспособное население, 9% — люди старше 60 лет, 24% — дети до семи лет, 22% — школьники и учащиеся средних профессиональных заведений.

3603 разрешения на работу и 2527 патентов на осуществление трудовой деятельности выдано гражданам Украины в Калужской области. Предоставлено временное убежище 5681 гражданину (в том числе 1702 детям). С начала работы калужского Центра по организации приема граждан Украины трудоустроено на территории области 2964 человека.

Впрочем, известная правозащиница из калужского Обнинска Татьяна Котляр сомневается в том, что беженцев радушно ждут на калужской земле. По ее словам, «на деле в Калужской области участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, местные власти не предоставляют даже жилья на первое время, не оказывают помощь в регистрации и выделяют семьям мизерное финансирование. За такие деньги весьма нелегко снять квартиру в частном секторе.

К примеру, с начала лета 2014 года в регион приехало более 50 тыс. граждан Украины, которые ищут прибежище на калужской земле. И многие из них пытаются подать анкеты на участие в данной госпрограмме. В Обнинске возникают огромные очереди, причем даже не на подачу заявлений, а на получении талона с указанием даты, когда можно принести и сдать документы на оформление для участия в госпрограмме. Очереди на 500 человек. Надо каждый понедельник отмечаться. В итоге заветного талончика люди ждут месяцами. Также переселенцы и беженцы вынуждены покупать себе пресловутую прописку. Власти не помогают приехавшим людям даже с регистрацией. Очень часто у переселенцев возникают проблемы с трудоустройством, и не потому, что нет работы, но с приезжих требуют российские паспорта.