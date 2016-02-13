Калуга, 13 февраля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. На базе ведущего производителя продукции санитарно-гигиенического назначения ООО «Гигиена-Сервис» Калужской области состоялось открытие нового предприятия"Гигиена — Сервис МЕД».

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM на новом предприятии, оно оснащено двумя высокотехнологичными линиями, позволяющими в минуту производить 200 единиц изделий. Здесь будут выпускать подгузники для взрослых под маркой «MEED». В 2016 году их планируется произвести свыше 160 миллионов штук. В качестве сырья используются экологически чистые абсорбирующие материалы. В процессе изготовления изделий используются экологически чистые абсорбирующие материалы, идеально впитывающие влагу и нейтрализующие запах. Все потребительские свойства и технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ. Продукция будет использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Она предназначена для реализации на внутреннем рынке, ее стоимость будет ниже аналогов зарубежных производителей.

На предприятии создано более трехсот рабочих мест. В ближайшей перспективе здесь планируют увеличить мощности производства и освоить выпуск подгузников для детей. Открытие нового предприятия стало возможным благодаря взаимодействию ООО «Гигиена-Сервис» с Фондом развития промышленности при Минпромторге РФ, оказавшим поддержку в реализации данного инвестиционного проекта. В него вложено 1,3 миллиарда рублей, из них 500 миллионов — средства Фонда.

Инвестиционный проект по выпуску подгузников для взрослых «MEED», осуществляемый совместно с Фондом развития промышленности, позволяет калужской «Гигиена-Сервис» быть лидером среди российских предприятий в сфере импортозамещения. Этот социальный проект является особо актуальным, так как в настоящее время в России производится только 10% подгузников. Между тем, годовая потребность российского рынка подгузников для взрослых уже превысила цифру в 700 млн штук. Согласно прогнозам, ООО «Гигиена — Сервис Мед» вытеснит импортные товары на 50−55%. Как результат — значительное снижение стоимости на санитарно-гигиенические товары.