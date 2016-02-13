Москва, 13 февраля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Военно-морские силы Российской Федерации направили малый ракетный корабль «Зеленый дол», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», а также морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота выполнять боевые задачи в Средиземное море к берегам Сирии. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

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Сообщается, что два боевых корабля из состава Черноморского флота Российской Федерации — «Зеленый дол» и «Ковровец» вышли из Севастополя и отправились к берегам Сирии, чтобы пополнить постоянную группировку ВМФ России в Восточном Средиземноморье.

Выход кораблей в дальнюю морскую зону осуществлен в соответствие с планом ротации сил.

«Зеленый Дол» является четвертым кораблём модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.